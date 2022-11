Számos tényező van hatással a közlekedők biztonságára, ennek egyik pillére a mentális állapotunk. A koronavírus, az orosz-ukrán háború és a jelenlegi gazdasági helyzet is hatással van a lelki jólétünkre, feszültebbek, ingerlékenyebbek, figyelmetlenebbek az emberek, miközben aktív részesei vagyunk nap mint nap a közlekedésnek. A Magyar Suzuki az Ipsosszal közösen végzett 2021-es, illetve idei1 kutatásai alapján úgy érezte, hogy egy társadalmi viselkedési séma megváltoztatására van szükség ahhoz, hogy a közlekedés minden résztvevője biztonságban legyen az utakon. A kutatásból kiderült, hogy közlekedési stresszhelyzetben még a legnyugodtabbak is frusztráltak, figyelmetlenek lesznek, vagy félelmet éreznek. Ilyenkor szitkozódnak, dudálnak, szándékosan lerövidítik a követési távolságot, jobbról előznek, de akár ki is pattannak az autóból egy heves szócsatára. Pedig némi udvariassággal, kedvességgel, türelemmel és előzékenységgel a megkérdezettek nagy része komfortosabban élne meg egyes közlekedési szituációkat.

Előzékenységgel az alapkonfliktus is elkerülhető

De mi lehet a megoldás, hogy mindenki biztonságban érezze magát az utakon, függetlenül attól, gyalog, motorral, kerékpárral vagy autóval közlekedik Rusznák András igazságügyi közlekedési szakértő szerint sokszor némi odafigyeléssel vagy éppen előzékenységgel az alapkonfliktus is elkerülhető lenne. Szerinte az hiányzik a legjobban, hogy a sofőrök minden szituációban képesek legyenek felmérni az összes rájuk leselkedő veszélyforrást, illetve átlássák azok létrejöttének következményeit.

Csörgő László vezetéstechnikai tréner úgy gondolja, az a legfontosabb, hogy nézzünk magunkba, hogy a közlekedés során mindent megteszünk-e, amit a másiktól elvárunk, ahelyett, hogy azt néznénk, a másik hogyan viselkedik.

– A közlekedésben három fontos viselkedésfaktor van: türelem, megértés és idő. Hagyjunk időt magunknak a közlekedésre és értsük meg a többieket– vélekedik Csörgő László.

Ötletek a javuló közlekedési kultúra érdekében

A Magyar Suzuki hangsúlyozza, egy biztonságos autó kevés, fontos az egyén felelőssége is.

– Véleményvezérek és közlekedéssel foglalkozó szakértők bevonásával edukációs, figyelemfelhívó kampányt indítottunk ’Együtt az utakon’ címmel. Hisszük ugyanis, hogy a biztonságos közlekedés közös felelősségünk. Arra kértünk influencereket, tegyenek javaslatot, mi segíthetne a közlekedési kultúra megváltoztatásában. Végül Semjén Nóra (az Anyakivan blog megalkotója, színésznő) előzékeny KRESZ javaslatát dolgoztuk. Megalkottuk azt a 14 pontot, amelyek kiegészítik a KRESZ-t. Ezek inkább az emberi érzelmekre hatnak, alkalmazásuk közben pedig tekintettel vagyunk a közlekedés többi résztvevőjére is– mondta Bonnár-Csonka Zsuzsanna, a Magyar Suzuki kommunikációs vezetője.

Zerkovitz Dávid közlekedéspszichológus, reagálva a 14 pontra, elmondta, a határozottság nem zárja ki, hogy egy közlekedési szituációban egyúttal előzékenyek is legyünk.

– Érdemes határozottnak, de ugyanabban a szituációban előzékenynek is lenni. Ezt a kombinációt sokan kedvelik a fogadó oldalon, és rendszeresen találkozom azzal, hogy a másik vezető perceken belül tovább is adja másnak a pozitív impulzust– fogalmazott a közlekedéspszichológus.