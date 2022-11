Lenyűgözte az Óváros

– Ilyen szép épületben Tatabányán még nem jártam! – kezdte mondandóját Kósa Lajos a Tulipános Házban megszervezett konzultációs fórumon. Hozzátette: nagyon pozitív élményként élte meg, amikor kiszállt az autóból, és meglátta ezt a gyönyörű épületet.

– Harmincnégy éve járok Tatabányára, eddig főként a megyeközpontban szervezett fórumokon vettem részt. Mikor megérkeztünk, azt hittem eltévedtünk, nem tudtam, hogy ilyen szép részei is vannak ennek a városnak. A vele szemben lévő Népház épülete is lenyűgöző. Legközelebb is Óvárosban szeretnék fórumot tartani.