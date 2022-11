Ismét varázslatos képekkel lepte meg szerkesztőségünket a a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium 12.osztályos tanulója, a császári Deák István. A gimnazista rendszeresen mutatja meg nekünk a Bakonyalja varázslatos tájának szépségét. Most a Császár felett vörösen izzó naplementéről küldött mesés felvételeket.

Mint írta, ritkán kialakuló, de egyben káprázatos és szemet gyönyörködtető naplementének lehetett szemtanúja a csütörtöki napon Császáron. Szerencsére volt alkalma nem csak megcsodálni, hanem megörökíteni is a lemenő nap fényében tüzes, szinte lángoló felhőzetet, amely a naplemente előtti órákban kezdett el felszakadozni az érkező hidegfront elvonultával. Hozzátette, hogy a naplemente azért is volt különleges, mert a narancsos színek mellett, rószaszínes-lilás árnyalatok is megjelentek a napnyugtában, melyre csak nagyon ritkán van példa. A fényképek pedig magukért beszélnek.