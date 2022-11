Bereznai Csaba önkormányzati képviselő közösségi oldalán számolt be arról a sufni-megoldásról, amely Újvárosban csúfítja el az utcát. A járda mellett álló villanyoszlop ajtajának különös rögzítése ráadásul veszélyes is lehet. Úgy látszik, a megoldás kivitelezője is ismeri azt az apáról fiúra szálló magyar mondást, hogy a szigetelőszalag mindenre jó.

Mint azt a képviselő írja, reméli, hogy egyetértenek majd a közvilágításért felelős kollégákkal abban, hogy volna ennél jobb megoldás is a villanyoszlop megjavítására vagy akár az oszlop cseréjére is.