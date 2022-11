A városvezető kiemelte: többféle gépjárműtípus is parkolhat majd ingyen, de rámutatott arra is, hogy az új parkoló 5 percre van gyalog Esztergom főtérétől.

Az autósok várhatóan 2022 végén vehetik igénybe majd a parkolót. A posztban kiderül: a Zöld parkoló használata továbbra is ingyenes marad, és 114 személygépjármű-, 3 buszparkoló lesz itt, valamint 6 elektromos autó töltésére lesz alkalom. A polgármester arról is írt, hogy a Prímás-szigeti parkolóból gyalog pár perc alatt el lehet érni az esztergomi főteret, illetve a sokak által tájékozódási pontként is használt Bástya-áruházat.