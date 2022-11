A neve elhallgatását kérő lakos szerint nem csak az összetartó közösségi és a környezeti adottságok miatt jó itt élni, hanem azért is, mert nyugodt, békés környék. Mint mondta, bár nem egy zsákfaluról beszélünk, nincs nagy átmenő forgalom.

– Feltételezem, hogy ezeknek köszönhető az is, hogy egyre több baba születik a településünkön. És nemrégiben egy többgyermekes család is itt választott otthont magának, azóta pedig a két ikerlánynak testvére is született.