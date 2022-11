A megyeszékhely közgyűlése első napirendi pontként a helyi adók emelését tárgyalta, amelyek mértéke az utóbbi években nem változott. A polgármester által jegyzett előterjesztés az építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó esetében 5-20 százalékos emelésre tett javaslatot. Szücsné Posztovics Ilona a szavazást megelőzően elmondta, hogy az emelés mértéke hogyan alakulna egy átlagos garázs esetében. Ezek után eddig 14 ezer forint adót fizettek a tulajdonosok, jövőre 2800 forinttal kellene majd többet fizetni. Elhangzott: egy 24 négyzetméteres nyaraló esetében pedig ötezer forintra nőne az adó mértéke, s ez az előterjesztős szerint nem róna jelentős plusz terheket a tatabányaikra.

A Szücsné Posztovics Ilonát is soraiban tudó Összefogás Tatabánya Fejlődéséért (ÖTF) képviselőcsoport ennek megfelelően valamennyi adónem esetében a maximális, 20 százalékos emelést megszavazta, a közgyűlés Fidesz-KDNP frakciója és több független képviselő azonban nem támogatta az adóemelések többségét, illetve néhány esetben csak az adók mértékének minimális emelését látta indokoltnak. A telekadó esetében a közgyűlés a minimális, 5 százalékos emelést fogadta el – ám az ÖTF ez esetben is támogatta volna a jóval magasabb, 20 százalékos emelést.

Kiderült: az idegenforgalmi adó mértéke is változik 2023. január 1-től. A képviselők többségének döntése értelmében 10 százalékkal emelkedik ez az adónem, azaz a jelenlegi 200 forint/vendégéjszaka helyett 220 forintot kell majd fizetni minden vendég után.

Díjemelésről döntött a közétkeztetést illetően is a közgyűlés: a Tatabánya, Szárliget, Vértesszőlős és Héreg települések étkeztetési feladatait ellátó Kölyök Kft. a szolgáltatói ára vonatkozásában 15 százalékos áremelési kérelmet nyújtott be. A többi érintett település már korábban jóváhagyta az áremelési kérelmet, amelyet – az élelmiszerárak emelkedése miatt – a tatabányai közgyűlés is támogatott.

Már az első napokban nagy volt az érdeklődés a tatabányaiak által igénybe vehető rezsitámogatási segély iránt, ugyanakkor több, visszatérő probléma is felmerült a korábban elfogadott rendelkezés esetében. Több esetben nem tudott számlát felmutatni a megvásárolt tűzifáról a segélyt igénylő, így elesett a támogatási lehetőségtől. A közgyűlés így pontosította a rendeletét, és ismételten hangsúlyozta az igénylés feltételeit.

Ennek megfelelően kérelmet 2022. november 1. és 2023. április 15. között nyújthat be a tatabányai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tulajdonos, haszonélvező, önkormányzati bérlakás esetén bérleti, vagy lakáshasználati szerződéssel rendelkezők, nem önkormányzati lakást bérlő esetében abban az esetben, ha a kérelmező érvényes bérleti szerződéssel és ott bejelentett állandó, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. A támogatást egy családon belül egy személy igényelheti, arra a háztartásra, amelyben életvitelszerűen él. Amennyiben rendelkezik egyéb lakóingatlannal (albérlet, nyaraló, stb.), csak azon ingatlan esetében jogosult támogatásra, amelyikben életvitelszerűen él. Rezsivédelmi támogatásra akkor jogosult a kérelmező, ha az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg családosok esetén a 133 ezer forintot, egyedül élők esetén a 172 ezer 900 forintot.

Ami fontos, hogy a jövőben csak számla, vagy azzal azonos adat tartalmú számviteli bizonylatot is csatolni kell a támogatási kérelemhez.