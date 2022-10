A nagy forgalom és a korábbi közműépítések miatt a kopóréteg jelentősen elöregedett, töredezett volt, helyenként pedig meg is süllyedt. Az időszakos javítások ellenére több úthiba is keletkezett, a kátyúk pedig igencsak megnehezítették a közlekedést.

A sikeres pályázatnak köszönhetően mintegy 300 méter hosszan új burkolatot kapott az úttest, melyet a szakemberek ki is szélesítettek, süllyesztett szegélyt is beépítettek, az aszfaltozás mellett pedig zúzottköves padkát is kialakítottak.

Információink szerint az önkormányzat az említett utca felújításához kapcsolódva lebontotta a régi, Fő utcai kereszteződésnél álló buszvárót, majd mintegy 2 millió forintos saját forrásból új, komfortos, a kor igényeinek megfelelő buszmegálló épült.