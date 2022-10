Tudatosság, okosság és hatékonyság – 2022-ben Gyetván Csaba műsorkészítő ismét elvállalta az Erőművek Éjszakája nagyköveti feladatait, így idén is ő népszerűsíti a programot. Csaba az eseményt megelőzően olyan helyszíneket mutat be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közösségi oldalán látható kisfilmekkel, amelyeket október 28-án személyesen is megnézhetünk. Kovács Pál, energetikáért felelős elnökhelyettes egy korábbi sajtótájékoztatón elmondta: az elmúlt hónapokban jelentősen megváltozott a minket körülvevő környezet, és ahhoz, hogy az előttünk álló kihívásokat sikerre tudjuk venni nekünk magunknak és az energiával kapcsolatos felfogásunknak is változnia kell.

– Tudatosan, okosabban és hatékonyabban kell bánnunk a rendelkezésre álló erőforrásokkal, mert a legolcsóbb energia a meg sem termelt és a fel nem használt energia – tette hozzá Kovács Pál. Az Erőművek Éjszakája szemléletformáló célja és üzenete szerinte most különösen aktuális. – Ha megismerjük, hogy kik, hol és milyen eszközökkel, milyen forrásokból és hogyan állítják elő a mindennapi életünk kényelméhez szükséges energiát, akkor mi is tudatosabban és takarékosabban bánunk erőforrásainkkal – mondta az elnökhelyettes.