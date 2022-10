Az ünnep kettős célt szolgált, ünnepélyes keretek között átadták a mulatságnak helyszínt adó egyben felújított udvart is. A munkálatok során a használatában álló épület udvarán elbontották az 1970-es években épült, leromlott állapotú pince építményt, helyreállították és megerősítették a szomszédos ingatlan felőli oldalon található támfalat, továbbá elkészült a mintegy 250 négyzetméteres udvar térburkolat cseréjére, csapadékvíz elvezetése. A projekt a Nemzeti Együttműködési Alap, valamint a Városi Civil Alap pályázatain elnyert 18,5 millió forintból valósult meg.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő közösségi oldalán is beszámolt az eseményről, ahol fotókat is megosztott. Szerinte az ünnep szó szoros és átvitt értelemben is szüret, ugyanis beérett a munka gyümölcse, megszépült a kultúrudvar. Rajnai Gábor alpolgármester elmondta, a „faluban” található létesítmény 1958 óta meghatározó szerepet játszik a városrész kulturális életében. Emlékeztetett arra, hogy a szeretett, sok kedves régi emlékkel teli klubház udvarának felújítása régi vágy volt.

Végül dr. Pis János egyesületi elnöki köszöntőjében úgy fogalmazott, az egyesületük által működtetett II. Rákóczi Klub évtizedek óta szolgálja a közösséget, az épület és belső udvara generációk sorának adott, és ad közösségi élményt. A rekonstrukciós munkáknak köszönhetően az ingatlan belső tere teljesen megújult, így méltó helyet biztosít rendezvényeiknek. Az eseményt szalagátvágás és szüreti felvonulás zárta, majd Boldog Zsófi műsora, és zenés mulatság színesítette a programot.