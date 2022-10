Idősbarát Önkormányzat Díjat vehetett át az idősek világnapján Sógorka Miklós, Súr polgármestere Romanek Etelkától, a megyei közgyűlés alelnökétől. Mint kiderült, a megyei Idősügyi Tanács által alapított díjat az 1500 lélekszám alatti kategóriában nyerte el a település. Az eseményen jelen volt Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is.

– Évek óta szorosan együttműködik az önkormányzatunk az idősekkel, éppen ezért nagyon örültünk az elnyert díjnak. Az Idősügyi Tanács nagyjából fél éve hirdette meg ezt pályázatot, amelyben a jelentkező hivataloknak be kellett mutatniuk, hogy mit tesznek az idősekért. Mi ezt maradéktalanul meg is tettük, felsoroltuk az elmúlt évek eseményeit. Egyebek mellett számos idősügyi Ki mit tud? vetélkedőn vett részt a nyugdíjas klubunk, az önkormányzatunk pedig egy közösségi házat is kialakított, amelyet felajánlottunk számukra. Kiemelném, hogy nem csak az ünnepnapokon segítjük őket, hanem a mindennapokban is. Jelenleg a szociális tűzifaellátásban, a házi gondozásban és a bevásárlásban is támogatjuk őket. Az Idősbarát Önkormányzat Díjjal 100 ezer forintot lehetett elnyerni. Legfőképpen ez volt az, ami felkeltette az érdeklődésünket, mivel rendkívül aktív a nyugdíjas klubunk, így ezt az összeget ők kapják meg – részletezte Sógorka Miklós.

A díjátadás után a jelenlévő legidősebb helyieket is köszöntötték. A település legidősebb lakóját, a 99 éves Gurdon Józsefnét és legidősebb jelenlévő férfi lakóját, a 82 éves Kovács Sándort köszöntötték ajándékkosárral és csokor virággal – adta hírül a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat.