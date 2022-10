A karácsonyt már otthon tölthetnék

Valéria minden követ megmozgat, hogy eljussanak Barcelonába Nazarov doktor úrhoz, a műtétre.

− December 20-ára van időpontunk a műtétre. Ehhez azonban addig össze kell szednünk rá 4500 eurót. A szállásunk további 562 euró, a tolmács pedig még 200. A repülőjegyeket már megvettem, az 236 ezer forintba került. Karácsonyt már itthon ünnepelhetnénk − tervezte Valéria, akinek többen is próbálnak segíteni összegyűjteni a műtét költségeit.

− Összesen 2,5 millió forintra van szükségünk. Már szerepeltünk a televízióban is, a számlaszámunkat is kiírták. Sajnos 3 nap múlva észrevettem, hogy elírtak benne egy számot. Javították, de pénz már nem érkezett. Barátaink a közösségi oldalon is szerveztek nekünk gyűjtést, eddig össze is jött bő 1 millió forint, de még 1,5 millió hiányzik. Olyan nincs, hogy nem megyünk el a műtétre, ha kell mindenemet eladom, hitelt veszek fel, a földön térdelve könyörgők, de meg akarom adni Zolikának az esélyt, hogy egyszer majd önállóan gondoskodhasson magáról!