Mecsei Ilona, az alapítvány elnöke elmondta, száznál is több tökkel érkeztek, de a nagy érdeklődés miatt gondoskodniuk kellett utánpótlásról. A tizenkettedik alkalommal megszervezett városi program legnépszerűbb tevékenysége ugyanis a tökfaragás. Készültek mintákkal is, de az érkezők természetesen saját elképzeléseiket is felrajzolhatták az őszi termésre. Mosolygós, rémisztő, fogatlan tökfejeket faragtak, amelyekbe mécsesek is kerültek és hazavihették őket a készítőik.

A legkisebbeket gesztenyékkel dobtak célba és részt vehettek tökpöckölő versenyen. A nagyobbak a szellemes foglalkozáson szellemeket készíthettek, de csodás lámpások, sólisztgyurmarémségek is szerepeltek az alkotások között. A kutyás bemutató után a program egyik leglátványosabb eleme a lámpás felvonulás volt.