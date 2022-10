A település sportegyesülete új mikrobusszal gazdagodott a napokban. Vincze Árpádtól, az egyesület szakmai vezetőjétől megtudtuk, hogy az új, kilencszemélyes járművet egy pályázatnak köszönhetik. Mint mondta, a Ford típusú kisbusznak nagy hasznát veszi majd az egyesület, mivel korábban bérelniük kellett, ha a sportnövendékekkel versenyre utaztak.

– Ennek köszönhetően sokat tudunk spórolni. Számításaink szerint így fele annyi költségbe kerül majd egy-egy megmérettetés. A megspórolt összeget az utánpótláscsapatokra szeretnénk fordítani. Hamarosan elkészül az új öltözőnk is, így most dupla akkora az öröm. A régi ugyanis már nem felelt meg a modern kori előírásoknak, ezért még 2019-ben pályáztunk egy új épület kivitelezésére. A beruházást végül 26 millió forint taotámogatásból tudtuk megvalósítani, amelyhez az önkormányzat további 10 millió forint önrészt biztosított számunkra. Az új ingatlanban külön öltözőt és zuhanyzót biztosítunk a vendég és a hazai csapatnak egyaránt, illetve a bíróknak is – mondta a szakmai vezető.