Húsz éve polgármesterként, illetve a közösségért végzett munkájának elismeréseként a képviselő-testület Balogh Miklóst díszpolgári címmel tüntette ki. A településvezető az idősek napi rendezvényen vehette át az elismerést. Sándor Tibor alpolgármester méltatta a díjazottat, aki 1990 óta lakik Nagysápon, azóta aktív tagja a lakóközösségnek és két évtizede szavaztak neki először bizalmat a helyiek. Az ötödik ciklusát töltő polgármester munkáját a precizitás és igényesség jellemzi, fáradtságot nem ismerve, sokszor szabadidejében is a településért dolgozik, emellett pedig keresi a folyamatos fejlődés lehetőségét is. Balogh Miklós az oklevél mellett egy ólomkristály vázát is átvehetett.

A művelődési házban egyébként a polgármestere köszöntötte elsőként a jelenlévőket. Véleménye szerint a szépkorúak bölcsessége minden generációt arra int, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk a nyugdíjasok felé, hiszen az idősek tapasztalata egy életre szóló támaszt nyújthat számunkra. Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta: rosszul cselekszenek azok a fiatalok, akik nem támaszkodnak a bölcsek, a szépkorúak tudására.

Az idősek napi műsort az óvodások nyitották meg, majd az általános iskola alsó tagozatos diákjai következtek. A Nagysápi Dalkör fellépése után Balogh Miklós köszöntötte a község két legidősebb lakóját, a 91 éves Hamar Józsefnét, illetve a 88 éves Szabó Sándort.

Az önkormányzat meglepetésvendégekkel is kedveskedett az ünnepelteknek, ugyanis Tihanyi-Tóth Csaba színész, a Tihanyi Vándorszínpad társulatának igazgatója, a Barátok Közt sorozat Novák Lacija, illetve felesége, Bognár Rita énekes, színész a „Nosztalgia Show” című produkcióval csalt mosolyt az idősek arcára.