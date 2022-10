Szentkirályi Ádám az egyesületük történetéről, a tavak és a Búbánatvölgy településrészen található természetház létrejöttéről is beszélt. Méltatta Somody Zsoltot, aki olyan épületet álmodott meg a vízpartra, ami funkcionálisan és arculatilag is beleillik a környezetbe.

Besey László esztergomi okleveles településmérnök, statikus Somody Zsolt távollétében mutatta be építészeti szempontból a helyszínt, aminél a tervező a táj és az épület kapcsolatát kiemelten fontosnak tartotta.

Markos Anikó a tárlat kapcsán megjegyezte: esztergomi kollégáik minden évben rengeteg pályamunkát neveznek be az Év-háza díjra, közülük pedig több el is nyerte ezt a címet. Az emeleti galérián többek között a dorogi református gyülekezeti Ház és a pilismaróti termelői piac mellett számos különleges épülettel is megismerkedhettünk.