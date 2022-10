A községi önkormányzat a hagyományokhoz híven idén is megrendezte a szüreti mulatságot Piliscséven. Csapucha Katalintól, a Kálmánfi Béla Művelődési Ház vezetőjétől, önkormányzati képviselőtől megtudtuk, hogy a program felvonulással kezdődött. A Jubileum téri gyülekezőhelyen Németh Márton, a kikiáltó vicces rigmusokkal alapozta meg a jó hangulatot.

A településről

Piliscsév rendkívül összetartó faluközösséggel rendelkezik, mely köszönhető a civil szervezetek, az intézmények, kultúrcsoportok, a szlovák nemzetiségi, illetve a községi önkormányzat kitartó munkájának is. A település vezetése fontosnak tartja, hogy lehetőségeihez mérten támogassa a helyieket. Idén is csatlakoztak a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, sőt, az önkormányzati támogatás összegét 5 ezer forintról 10 ezer forintra emelték. Ezen túl van az önkormányzatnak egy saját tanulmányi ösztöndíja is, melyre jó tanulmányi eredmények alapján pályázhatnak a felsőoktatási intézményben tanuló piliscsévi fiatalok.

Minden évben az indulás előtt az óvodánál helyi fellépők adnak nyitóműsort, a közönség – barátok, ismerősök, szomszédok – rendre nagy tapssal jutalmazza a szereplőket. Idén a bizonytalan időjárás miatt a szervezők döntése értelmében a felvonulás után a művelődési házban tekinthették meg az érdeklődők a produkciókat.

Hajnalig mulattak közösen

Nem létezhet szüreti mulatság zene nélkül: a Dorogi Bányász Zenekar tagjai nemcsak a felvonulás alatt, hanem egészen a bál kezdetéig játszottak a közönségnek. Nyolc órától az XLF együttes vette át tőlük a stafétát, mely idén nyáron már fellépett a településen, mégpedig a pincefalunál megrendezett Pilisi Sommer Festivalon. A banda énekese és trombitása, Hubacsek Márton piliscsévi lakos. Társaival együtt remek hangulatot teremtettek a művelődési házban. Mivel a szervezők batyus bált hirdettek, így a résztvevőknek – akik közül többen is népviseletbe öltözve érkeztek – kellett gondoskodniuk arról, hogy mit szeretnének majd fogyasztani. Többen pogácsákkal, egyéb finomságokkal, valamint borokkal a kosarukban jelentek meg az esti mulatságon.

A menet az óvodától a szokott útvonalon, a főúton vonult végig. Az élen egy Kesztölcről érkezett, két gyönyörű fekete ló által húzott hintó haladt, mögöttük platón ülve játszottak a dorogi fúvósok, őket követte a vidám menet. Még az önkormányzat traktorja, illetve teherautója is fel volt díszítve és a vidám közönségből a gyerekek, idősek és fáradtabbak ezeken utazhattak a végcél felé, ahová zeneszóval és szárazon meg is érkeztek, mert az időjárás kegyes volt a tarka menethez.

Jól fogyott a babgulyás

Mivel a rendezvény napján igen bizonytalan volt az időjárás – a szervezőknek azzal is számolniuk kellett, hogy a felvonulás ideje alatt elered az eső – így kellő rugalmassággal kezelték a programot. Csapucha Katalin elárulta, hogy „A”, „B”, és „C” terv is volt, így minden eshetőségre felkészültek. Végül semmi sem maradt el, csak a műsor helyszíne változott meg. Az önkormányzat hagyományosan, minden évben megvendégeli a szüreti felvonuláson résztvevőket egy tál helyben készült étellel, a főzésből Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester is kivette a részét. Mindig sokan vesznek részt a szüreti rendezvényen, idén a rossz idő ellenére sem voltak kevesebben a szokásosnál. A nagy üstben főzött háromszáz adagnyi babgulyás idén is az utolsó falatig elfogyott.

A művelődési házban felléptek a helyi óvodások, a Hangfestő Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos növendékei, a Piliscsévi Szlovák Asszonykórus, a Piliscsévi Szlovák Nyugdíjas Klub Őszirózsa Dalköre is, a Pilisi Kolibri STE stílusosan esőkabátos koreográfiát adott elő. Bemutatkozott és nagy sikert aratott egy új, különleges kis csapat is, a helyi szenior örömtánccsoport, akik néhány hónapja táncolnak együtt és most láthattuk őket színpadon legelőször, a szüreti rendezvényen.

Nem fog bezárni a művelődési ház

Csapucha Katalintól megtudtuk, hogy egyre népszerűbb a művelődési házban működő olvasókör. A Nemzeti Művelődési Intézet „A Szakkör” programja keretében az előző félévben megvalósult gyöngyfűző- és hímzőszakkörök szép kiállítással zárultak. Novembertől indulnak a vesszőfonással, papírfonással, csuhéfonással, nemezeléssel, quillinggel, bútorfestéssel, makraméval, mézeskalácssütéssel, gyöngyfűzéssel és gyöngykötéssel foglalkozó szakkörök, melyekre több mint hatvanan jelentkeztek.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Piliscséven nem fogják bezárni a művelődési házat, ha az alacsonyabb fűtés miatt melegebben is kell öltözni, de megtartják a foglalkozásokat. Minden korosztály számára igyekeznek programokat és elfoglaltságot kínálni továbbra is. A könyvtárban várják a helyben olvasókat is, tematikus kínálattal is készülnek. Invitálnak mindenkit a művelődési házba, aki szeretné közösségben eltölteni a szabadidejét. Tervezik a télre a régi fényképek feldolgozását, melyek az emlékek felidézése közben beszédtémát nyújthatnak a fiataloknak és az időseknek.

Több a gyerek, bővítik a bölcsődét

Piliscsév kedvező fekvése miatt népszerű településnek számít, az elmúlt években egyre többen költöztek a hegység lábánál fekvő községbe. Általános trend, hogy ha megüresedik és eladóvá válik egy ház, akkor szinte heteken belül gazdára talál az ingatlan. Sok kisgyermekes család lelt új otthonra Piliscséven, ennek köszönhetően az iskolában és az óvodában is nőtt a létszám, sőt, egyre nagyobb igény mutatkozik a bölcsődei férőhelyek iránt is.

Az önkormányzat korábban sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban (TOP Plusz) a Piliscsévi Aranykapu Óvoda–Bölcsőde bővítésére. Mivel a meglévő tizennégy férőhely már nem elegendő, így a tervek szerint az épület északnyugati sarkában lévő bölcsődei csoport mellett jön létre egy új, ugyanakkora férőhelyes csoportszoba, a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségekkel együtt. Az átalakítás során önálló bölcsődei bejáratot is ki fognak alakítani. Jelenleg zajlik a közbeszerzési eljárás, a projekt mintegy 140 millió forintos támogatásból valósulhat meg.

Megújult a tájház

A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél, így az elnyert támogatásból és az önkormányzat saját költségvetéséből megújulhatott a tájház.

Fotós: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

Római emlékekkel is ismerkedtek

Mint megtudtuk, a pilis­csévi önkormányzat sikeres pályázataként a művelődési ház kétszer egyhetes Erzsébet-tábort szervezett. Az első héten a helyi és környékbeli római kori emlékekkel is megismerkedtek a gyerekek. Készíthettek továbbá mozaikos kulcstartót, felkeresték a csévi határban a Szent Vendel-szobrot, melynek római mérföldkő a talapzata, továbbá egy élménynapot is eltöltöttek az almásfüzitői Azaum Római Táborban.

Korszerűsítik az iskolát

Az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében mintegy 111 millió forint támogatást nyert az általános iskola épületének energetikai korszerűsítésére. A külső falszerkezetek, illetve a padlásfödém utólagos szigetelésével, a nyílászárók cseréjével jelentősen csökkenhetnek a fenntartási költségek. A munkálatok befejezését követően immár sokkal komfortosabb környezet fogadja majd a piliscsévi diákokat és a pedagógusokat.

Búcsút intettek a nyári időszaknak

Az idősek klubjában rendszeresen zajlanak a változatosabbnál változatosabb programok. Nagy sikere volt a nyárzáró összejövetelnek is, amelyre nemcsak a gondozottakat, hanem a falu többi nyugdíjas lakosát is meghívták. Az idősek világnapján változatos műsorral kedveskedtek a szépkorúaknak, akiket Kosztkáné Rokolya Bernadett, illetve Ravaszné Papp Rita telephelyvezető is köszöntött.

Forrás: beküldött

Segít és partner a megye - Jó hír a piliscsévieknek, hogy 140 millió Ft-ból bővülhet az „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde. A megyei önkormányzat által koordinált Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) támogatásának segítségével egy új, 12 fős csoportszoba létesül. Az építkezés zajlik: a födém és a külső falak szigetelése már elkészült. Örömteli, hogy a 3 éven aluli gyerekek száma nő a településen, így egyre több család veszi igénybe a település által nyújtott szolgáltatásokat. Magas a fiatal házasok, illetve a gyermekes családok aránya, így várhatóan tovább növekszik a születések száma – fűzte hozzá Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke. A fejlesztést finanszírozó határozatot a megyei önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé. A megvalósítás a megyei önkormányzat fejlesztő szervezetével közösen történt.

Az összeállítás Piliscsév Önkormányzatának támogatásával készült.