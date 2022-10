A 300 éve született tatai építész Fellner Jakab tiszteletére Tatán tartotta idén a Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara az Év Háza díjátadót és kiállítást. Az eseményen részt vett Markos Anikó, a megyei építész kamara elnöke, Bálint Imre DLA Ybl díjas építész, a zsűri elnöke, Romanek Etelka, a megyei közgyűlés alelnöke, Michl József, Tata polgármestere. Markos Anikó köszöntőjében elmondta, hogy a díjátadó helyszínét mindig úgy választják meg, hogy valamilyen kapcsolata legyen az építészeti elismeréssel.

- Most fantasztikus lehetőségünk van, hogy Tatán a Fellner Év kapcsán tarthatjuk a kiállítást. Nekünk építészeknek ritka és csodálatos dolog megélni, hogy egy egész év egy neves építészről szól. Ez az óriási programsorozat, ami Tatán van, ami eléri a gyerekeket, időseket, előadásokat szakmai képzéseket tartanak. Ebbe a sorba most mi is beállva megnéztük a Fellner kiállítást. Másrészt három szemszögből hallgathatunk előadást Fellner életéről, munkásságáról és a felújításokról - magyarázta a különleges helyszín fontosságát a kamara elnöke. Hozzátette, hogy idén 12 pályázat érkezett be, amiből összesen négyet díjaztak.