1988. október 30-án több ezer fiatal vonult Budapesten a Roosevelt tértől a Dunakorzón, az Erzsébet hídon, a Groza Péter rakparton, az Ybl téren át a Lánchídig, tiltakozva a bős-nagymarosi beruházás ellen, illetve tiltakozó megmozdulások voltak Visegrádtól Esztergomig, írta a Múlt-kor.hu. Esztergomban a hónap elején nyilvános tanácsülést is tartottak a Technika Házában, hogy kialakítsák a város álláspontját a vízlépcsőrendszer kapcsán.

Végül Esztergom Város Tanácsa azt javasolta, hogy a kormány függessze fel mindaddig a vízlépcső építését, amíg az alapvető vitás kérdések el nem dőlnek és a megfelelő garanciákat nem biztosítják. Egy szintén október, bábolnai tudománypolitikai rendezvényen az is flemerült kérdésként, hogy ott érzékelhető lesz-e talajvízromlakás Bős-Nagymaros miatt, ahogy arról a Dolgozók Lapja annak idején beszámolt. Tatabányán még városi diáknapon is téma volt a vízlépcső, ahol a Duna-kör tagjai mellett országgyűlési képviselő válaszolt a fiatalok kérdéseire.

Leáll a nagymarosi építkezés

A civil tiltakozások hatására a kormány 1989-ben felfüggesztette a nagymarosi, majd a dunakiliti építkezést. Augusztusban a szlovák féllel szakértői találkozók zajlottak, a csehszlovák miniszterelnök azonban szorgalmazta a magyar építési munkák azonnali folytatását. Ellenkező esetben kilátásba helyezte, hogy a bősi erőmű üzembe helyezéséhez szükséges munkákat csak a csehszlovák oldalon valósítják meg.

Néhány hónappal később már bejelentettek: elkezdték a bősi erőmű egyoldalú üzembehelyezését, amely később C-változatként neveznek. A magyar vezetés egyébkén ezt papírtigris-fenyegetésnek értékelte - mint utólag kiderült: alaptalanul...

Bős-Nagymaros ügyének újabb fordulópontja akkor következett be, amikor 33 éve, pont ezen a napon, vagyis 1989. október 31-én a magyar országgyűlés határozatot hozott a bős-nagymarosi vízlépcső munkálatainak végleges leállításáról és a Csehszlovákiával kötött szerződés módosításáról. A dunakiliti létesítmények építésének folytatása előtt államközi szerződés kötését tartották szükségesnek egy ökológiai garanciarendszerről.

Csak fenyegetésnek tituálták

Az építkezés és az elterelés előkészületei azonban már javában folytak. A szigetköziek aztán 1991 novemberében észlelték és jelezték a kormány felé, hogy teherautók ezrei dübörögnek a Duna szlovák partján, írja a magyar-vizitura.hu portál a téma összefoglalójában. Néhány jelentős lobbierőt képviselő szakértő csak nyomásgyakorlásnak vélte ezt szlovákok részéről, úgynevezett papírtigrisnek titulálták az elterelés fenyegetését. Mint később kiderült, hiba volt így gondolkodni...

Bár 1992-ben a két ország vezetése ismét összeült, amikor már a csehszlovák fél sem tagadta az erőműrendszer ökológiai veszélyeit, ám azonban műszaki pótintézkedésekkel elháríthatónak ítélte őket.

Dönt a szlovák kormány

A következő tárgyalás is eredménytelen volt, sőt, a csehszlovák féltől elhangzott: megegyezés hiánya esetén felvetődik az egyoldalú megoldás lehetősége, a bősi erőmű üzembehelyezése kizárólag cseh-szlovák területen megvalósított munkálatok révén. A magyar fél kifejtette, hogy ez a megoldás, ami a Duna egyoldalú elterelésével járna, a magyar területi integritás és a nemzetközi jog durva megsértése lenne. A magyar fél az ökológiai kockázatok feltárásához kétoldalú (magyar, cseh-szlovák) bizottságra tett javaslatot, a cseh-szlovák területen folyó építési munkák egyidejű leállítását kérve.

Ám ekkor már nem volt visszaút és a szlovák kormány 1991. december 12-én döntött a bősi erőmű ún. „C” változat szerinti, 1992. őszi üzembehelyezéséről. Ez a Duna egyoldalú, csak csehszlovák területen megvalósuló elterelését jelentette.

Sikertelen tárgyalások, ökológiai katasztrófa fenyegetett

A magyar kormány válaszlépést tett: 1992. május 25-i hatállyal megszünteti a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer megvalósításáról kötött 1977. évi szerződést. Egyúttal, a következmények rendezésére új államközi szerződés kötésére hívta fel a csehszlovák felet. Ezután törvénybe iktatta a vízlépcsőrendszer elhagyását.

Mint a Szabad Föld 1992. május 7-i száma írta: a (z ekkor még) Csehszlovák Szocialista Köztársaság a Magyar Köztársaság kormányának ilyen eljárását nem fogadja el, mivel az 1977-es államközi szerződés nem rendelkezik a megállapodás esetleges egyoldalú felmondásáról. A szerződés érvényességét csupán a két partner egyetértésével lehet megszüntetni vagy módosítani. A Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság kormánya, valamint a Szlovák Köztársaság kormánya már több ízben hangsúlyozta, hogy az 1977-ben aláírt államközi szerződést érvényesnek tekinti.



Forrás: Hungaricana

Tatár György, a bős-nagymarosi ügyek miniszteri biztosa még a folyó elterelése előtti napokban is bizakodóan nyilatkozott a sajtónak. Mint az Észak-Magyarország 1992. október 20-i számában olvasható, a miniszteri biztos szerint tárgyalással és az Európai Közösség segítségével, háromoldalú egyeztetésekkel megoldást lehet találni a bős-nagymarosi ügyre. Ebben a hónapban, ahogy arról a 24 Óra is beszámolt, gyertyás tiltakozást is szerveztek.

Forrás: hungaricana.hu

– Azt már a korábbi megbeszéléseinken is hangoztattuk, hogy bármiféle tárgyalásnak csak akkor van alapja, ha a cseh-szlovák fél nem kezd hozzá a Duna eltereléséhez. Ha mégis, ebben az esetben a magyar kormány rendkívül intenzív diplomáciai lépéseket tesz majd. Az Európai Közösségek többször is jelezte, hogy kész a közvetítésre a felek között. [...] Bizonyos vagyok benne, hogy az EK mindent megtesz annak érdekében, hogy a háromoldalú megbeszélésekre sor kerüljön, és mielőbb fel- álljon az a szakértői bizottság, amely ezt a problémakört vizsgálja – mondta a miniszteri biztos.

Forrás: Hungaricana

Brüsszelben is tárgyalt a magyar kormány a szlovák féllel, ám ezek eredménytelenek voltak. A következő válaszlépés a kormány részéről megtörtént: október 23-án keresetlevelet nyújtott be a Hágai Nemzetközi Bírósághoz a Duna várható elterelése miatt. Egy nappal később Csehszlovákia megtette, amitől sokan tartottak: a Duna mintegy 60 százalékát elterelte csehszlovák földre Dunacsúnynál 1992. október 24-én és egyoldalúan üzembe helyezte a Bősi vízlépcsőt az úgy nevezett C változat létesítményeivel és megkezdte a meder áttöltését és a Duna elterelését.

Esztergomban az akkor még nem újjáépített Mária Valéria hídnál tiltakoztak, pár nappal azelőtt, hog a csehszlovákok meglépték azt, amitől sokan tartottak

Forrás: hungaricana.hu

Azóta a Duna főmedrében csak annyi víz érkezik, amennyit a szlovák fél átad. A Dévény felől érkező víz jelentős része Bősi erőművön keresztül folyik le, az Öreg-Duna medrébe átadott vízhozam töredéke a folyó természetes vízhozamának, írja az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

Nyilatkozat a kormány részéről

Mint az Észak-Magyarország 1992. október 24-i címlapjáról kiderült: a Duna csehszlovák felének medrének az elrekesztésére több szlovák sajtóorgánum, így a szlovák MTI újságírója is meghívást kapott. Magyarország vezetése egyúttal nyilatkozatot adott ki, amely szerint egyetlen országot sem kötelezhet olyan szerződés, amely lényegében lehetetlen feladat végrehajtását írja elő, ez esetben azt, hogy saját területén jóvátehetetlen károkat okozó vízlépcsőrendszert építsen. Mint kiemelték, a cseh és szlovák fél nem tett eleget a magában az államközi szerződésben is előírt vízminőség- és természetvédelmi kötelezettségeknek sem, és hogy a szerződés megkötése óta keletkezett általános nemzetközi környezetvédelmi normák elsőbbséget élveznek a szerződésben foglaltakkal szemben.

A nyilatkozat az előzmények felelevenítése után hangsúlyozta: a Magyar Köztársaság kormánya a Duna cseh-szlovák felségterületre történő elterelését súlyos nemzetközi jogsértésnek tartja, mivel az sérti a magyar állam szuverenitását és területi integritását, amelyet a nemzetközi jog alapvető normái védenek. köt. Ezen túl összeegyeztethetetlen a nemzetközi erőforrások használatának az általános nemzetközi jogban kialakult szabályaival és elveivel. Sérti a szomszédos állam joghatósága alatt bekövetkező károkozás tilalmának elvét.





Kiszárad a Szigetköz

Az elterelés súlyos következményeket okozott a Duna Bőstől lejjebb eső szakaszán. A Duna Rajka-Szap közötti szakaszán alapvetően megváltozott a folyam vízjárása. A főmederben kialakult alacsony vízszintek következtében a hullámtéri mellékágrendszerekben szélsőségesen alacsony vízszintek alakultak ki, illetve a medrek nagy része kiszáradt.

A víz a mellékágrendszerből - egyrészt közvetlenül a főmeder és a mellékágrendszer élő kapcsolatát biztosító torkolatokon keresztül, másrészt elszivárogva a folyamatosan leürülő talajvíztesttel - a főmederbe távozott, írta az ÉDUVÍZIG a szomorú évforduló kapcsán, és fotókat is közölt az elterelés utáni állapotokról.