Szárligeten egymás mellett fekszik az óvoda és az általános iskola is. Sok program várja a nebulókat. Ottjártunkkor éppen kirándultak a legkisebbek.

Janik Anna óvodavezető elmondta: a tanévet hatvankilenc nebulóval kezdték. Három vegyes csoportban foglalkoznak a gyerekekkel, akik közül húsz kezdte most ősszel a beszoktatást. Van néptáncoktatás, gyakran léptek fel falunapokon, rendezvényeken.

Hétszínvirág Alapítványt is működtetnek, nagyon sok programot szerveznek. Bálokat, lángospartit például, és az itt befolyt összegből fejlesztő játékokat tudnak vásárolni,három napos erdei óvodába tudják vinni a gyerekeket. Színházba is rendszeresen járnak, a bérleteket a szülők veszik, de a buszt ingyenes biztosítja az önkormányzat.

Janik Anna kiemelte: legutóbb 800 ezer forint értékben vettek az udvarra kültéri játékokat, amelyeket Mezei Ferenc polgármester és csapata telepített. Az energiamegtakarítás jegyében redőnyöket is szereltek fel a csoportszobák ablakaira. Korábban zajlott a konyhafelújítás, külső szigetelés, nyílászárók cseréje is.

Nagy várakozás után megkezdődött a Tima Endre Általános Iskola tornatermének építése is. Az udvarban már dolgoznak a munkások. Várhatóan tavaszra vehetik birtokba a gyerekek.

Öt évvel ezelőtt az egész intézményt érintő átalakítás zajlott, tudtuk meg Nagy Gábor iskolaigazgatótól, aki azt is elmondta, hogy a legnagyobb gondot az iskolában a tornaterem hiánya jelenti, ezért nagy várakozás előzte már meg az átalakítási, felújítási munkálatokat. Egy pályázat segítségével próbálják újjáépíteni a tornatermet. Odabent a korábbinál nagyobb küzdőtér és 3,5 méteres belmagasság lesz. A tetőteret is beépítik, négy újabb helyiséggel bővülhet így az iskola. Várhatóan 2023. tavaszára fejeződik be a beruházás.

Évfolyamonként egy osztály jár ide: 130 diák tanul jelenleg az iskolában. Nagyon várják a tornatermet, az abban kialakítandó helyiségekre is nagy szükség van. Jelenleg nincs a tantermeken kívül más helyiség a szülők fogadására, a gyerekek foglalkoztatására.

Sajnos az utóbbi időben a tornaterem és a szaktanárok hiánya miatt a szülők közül többen a szomszéd városba vitték gyermekeiket. Ám mindent megtesznek a tendencia visszafordítására. Az itt folyó szakmai munkát a Szárligeti Általános Iskoláért Alapítvány is segíti.