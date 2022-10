Milus Gábor rendőr ezredes nyitotta meg az eseményt, aki a projektet támogató vállalatok vezetőit is köszöntötte. Úgy fogalmazott, mérföldkőhöz érkezett el a pár éve megkezdett program, amelyet a cégek mellett a megyei rendőr-főkapitányság balesetmegelőzési bizottsága is támogat.

A program kezdetekor azt a célt tűzték ki, hogy megyénk útjain 500 alá csökkenjen a személyi sérüléssel járó balesetek száma egy évben. Azóta már azt szeretnék, ha 400 alatti tartományban maradna, amely valószínűleg sikerülni fog, mert eddig 328 baleset történt.

– A siker kulcsa mindig a közös erőben rejlik, ám fontos, hogy az itt jelenlévő gyerekeket tudatos közlekedésre neveljük. A diákok, akik a programunkban részt vesznek, még többet tudnak majd a közlekedésről, ezt a tudást pedig a szülőknek, rokonoknak, barátoknak is át tudják adni – mutatott rá az ezredes.

Támogatás - Az AGC Glass Hungary Kft. már a kezdetektől, tehát idén már a harmadik alkalommal vesz részt a Biztonságos Közlekedés Akadémiája Programban. Sabján László ügyvezető arról számolt be, ezúttal évi támogatásként 15 új Lenovo tabletet adományoztak a tatai Vaszary János Általános Iskolának. Hangsúlyozta azt is, jó érzés volt látni, hogy az adomány milyen hasznosan járul hozzá a gyerekek közlekedési kultúrájának fejlődéséhez.

Simonicsné Lődör Melinda igazgató arról beszélt, a gyerekek olyan ajándékot kapnak, amely egy egész életre szól. Megtanulhatnak biztonságosan közlekedni, ezzel pedig nem csak magukra, hanem mindenki másra is vigyáznak majd.

A megnyitón köszönetet mondtak az SK ON Kft.-nek és az IronTrade Kft.-nek, amelyek most csatlakoztak a kezdeményezéshez támogatóként. Kim Nayeong, az SK ON képviseletében lapunknak elmondta, vállalatuk fontosnak tartja, hogy a fiatalok megtanulják a biztonságos közlekedés alapjait. A programban jelenleg mintegy hétszáz gyermek vesz részt a megyéből.