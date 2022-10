Adományokat gyűjtenek - Az egyesület egyik legnagyobb feladata a beteg gyermekek megsegítése. Idén már 11 kisgyerek családját tudják valamilyen formában támogatni. Többek között a szívbeteg tatai Boginak és a pár hónaposan autóbalesetben súlyosan megsérült Tamásnak is gyűjtik az adományokat.

– A tatai önkéntes csapatunk szándéka volt Tatán kupakgyűjtő szíveket telepíteni az Ács településen elindult ötlet alapján, melyet meg is valósítottunk, sőt két Tata melletti településen, Szomódon és Bajon is lehet már a kupakokat gyűjteni! Az ebből befolyó összegeket tatai és tatabányai családok kapják, róluk a kupakgyűjtő szíveknél lehet olvasni bővebben. De ezenfelül felajánlott bútorokkal, élelmiszerekkel, tanszerekkel tudjuk segíteni a rászorulókat – magyarázta Mihály.