Több téren is összemérhetik tudásukat a tárkányi lakók ma, szombaton, a katolikus családi nappal egybekötött szüreti felvonuláson: a főtt ételek és a házi sütemények is megmérkőznek egymással, de a Tiéd a színpad! vetélkedőn a zenés, táncos és prózai előadásokat is értékelik.

A főzőversenyre csapatok jelentkezését várják, akik bármit főzhetnek, amivel szerintük elnyerik a zsűri tetszését. A bírák az ételek látványa és ízletessége alapján hoznak majd ítéletet. A házi sütemények versenyén szintén bármilyen fajta édesség nevezhető, a zsűri az ízek harmóniája, valamint a sütemény esztétikuma alapján dönt. Az első három helyezett részesül jutalomban.