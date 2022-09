Látványosan halad a Szent Borbála Kórház új pavilonjának építése. Az elmúlt években számtalan beruházás, felújítás zajlott az intézményben: korszerűsítették az öt szintes nagy pavilont, átadtak több épületrészt, jelenleg is zajlik az orvosgarzon épületének felújítása, ahol 23 lakrész szolgálja majd a gyógyítókat. De folyamatban van az ország egyik legnagyobb egészségügyi beruházása is: már szerkezetkész a most épülő 14 ezer négyzetméteres pavilon.