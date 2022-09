A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete hivatalos weboldalán számolt be arról, hogy szeptember 3-án, szombaton reggel rendezték az V. Országos Sírásó Versenyt Tatán, a Kocsi úti köztemetőben. A semmihez sem fogható „mérkőzésre” jónéhány férfi jelentkezett, az esemény szervezői pedig ezt írták a közleményükben:

A megmérettetésben pontos szakmai szempontok szerint értékeljük a csapatok teljesítményét, így nem csak a gyorsaság lesz az egyetlen erénye a győztes csapatnak. Fontos a hivatásunk szerinti tiszteletteljes, kegyelettel történő versenyzés éppúgy, mint a sírgödör pontos méreteinek betartása és a hantolás esztétikai megjelenése.

Mint arról a blikk.hu is beszámolt, az V. Országos Sírásó Versenyről videó is készült, ahol látszik, mennyire elszántan vetették bele magukat a küzdelembe a versenyzők. A sírokat villámgyorsasággal ásták a résztvevők, az egyik képkockán pedig az is jól látható, mekkora porban kellett dolgozniuk.