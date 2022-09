Órák alatt körbejárta az internetet az a hír, hogy saját otthonában zsarolták meg Debreczeni Ferencet, az Omega dobosát. A csalók ezúttal nem álellenőröknek adták ki magukat, hanem építőmunkásoknak. A zenészlegenda otthonába kéretlenül bementek, károkat okoztak, amit meg akartak javítani, majd fizetséget kértek érte. Ahogy megírtuk: Komárom-Esztergom megyében is történt hasonló eset.

Azt gondolom, biztonságos környéken élek. A II. kerület frekventált részén. Gondolhatná bárki, hogy ez itt maga a nyugalom szigete, de ez most nem igaz. Merthogy körülöttem, ezen a környéken több építkezés is zajlik.

– mondta a Blikknek a 74 esztendős muzsikuslegenda, hozzátéve, hogy ezért sem lepődött meg, amikor a közelmúltban becsöngetett hozzá öt melósruhás, védősisakos férfi.

– Nem értettem mit akarnak, de ők mondták a magukét, hogy „főnök, mi majd segítünk, mi majd kijavítjuk a hibákat, mi majd mindent megoldunk”. Néztem rájuk döbbenten, hogy nálam minden oké, itt nincs mit javítani. De ők már jöttek is be a ház hátsó részénél, mint valami felmentő sereg, feltartóztathatatlanul. S hopp, már a tetőn is voltak és kiabáltak le, hogy lám, lyukas az ereszcsatorna, ezt cserélni kell! Mint később kiderült, ők lyukasztották ki valamilyen szerszámmal. De két nap múlva újra ott álltak a ház hátsó részénél, s már hosszú létrát is hoztak magukkal, s mire felocsúdtam, már a háztetőn voltak – részletezte Debreczeni Ferenc a történteket.

Ezt követően kértek a csaló munkások tőle több mint 400 ezer forintot mondván, hogy ez az elvégzett munkáért jár nekik. A zenész 80 ezret fizetett, aztán feljelentést tett a rendőrségen.