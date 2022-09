Koncertek és főzőverseny is volt Esztergomban

A huszonegyedik Hídünnep bővelkedett programokban. Az idei rendezvényt pénteken a Vársz! nevű zenekar koncertje nyitotta meg, majd szombaton a huszadik jubileumi Mária Valéria Hídfutással és Gyaloglással folytatódott, amelyen több mint háromezren vettek részt. A sport az egész hétvégét átszőtte, hiszen a Rugby Club Hotelnél a táncbemutatók mellett rögbimérkőzéseket is megtekinthettek az érdeklődők. Szintén ezen a helyszínen rendezték meg a Lecsófesztivált, amelyen több csapat is összemérte tudását és kellő lelkesedéssel készítették el a pikáns ételeket. A Szent Tamás-hegyen most tartották meg a Szenttamási Napokat, ahol kiállítások nyíltak és ahol a Rugby Club Hotelhez hasonlóan előadók is felléptek.