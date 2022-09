Bányásznapi megemlékezések és koncertek Tatabányán

Ha szeptember első hétvégéje, akkor bányásznap. Tatabányán már pénteken kezdetét veszik a programok koszorúzásokkal, megemlékezésekkel és a Május 1. parkban koncertekkel. Többek között Herczog Ricsit, az Ocho Machot, is hallhatják a kilátogatók a hétvége folyamán, de táncegyütteseket, mazsoretteket és fúvósokat is szemügyre vehet a nagyérdemű. A kicsiket is számos program várja majd a Május 1. parkban.

Főzőverseny és csilletolás Oroszlányban

Szeptember 3-án kilencedjére rendezik meg Oroszlányban a csilletoló versenyt, ahol 5 fős csapatok küzdenek meg egymással. A bányászok hétvégéjén Oroszlányban a gasztronómia is előtérbe kerül. Vasárnap rendezik meg a VIII. Bányász Ételek Főzőversenyét, ahová mindenkit nagy szeretettel várnak a szervezők. Tatabányához hasonlóan már Oroszlányban is pénteken kezdődik a programkavalkád. Péntek este Vad Fruttik, szombaton a KFT, Vasárnap Vastag Csaba és Kis Grófo fokozza majd a hangulatot.

Forrás: oroszlany.hu

Falunap Gyermelyen

A falu nagy napját tartják Szombaton Gyermelyen. Már kora délelőtt hangoskodó autósok és motorosok felvonulásával indul a nap. Hírességekből sem lesz hiány. Színpadra áll Fodor Zsóka, Várkonyi Andrea, Sipos F. Tamás és Nemazalány x Sofi is.

Forrás: gyermely.asp.lgov.hu

Nyárzáró buli Tardoson

Szombaton a tardosiak bulival búcsúznak az idei nyártól a művelődési ház udvarán. A kicsiket arcfestés és kézműves foglalkozások várják, de lesz rendőrségi bemutató és tűzoltósági gyakorlat is.

Forró tánc az Öreg-tónál

Szombaton igazán latinos lesz a hangulat a Zsigmond Teraszon. Ahogy az esemény leírásában írják, tavaly nagy sikert aratott a rendezvény, ezért idén is megtartják a salsát népszerűsítő programot. A szabad tánchoz szól majd a salsa, színesítve bachata és cha-cha zenékkel. A belépés díjtalan, a szervezők mindenkit várnak táncolni.

Sárkányok a tatai légtérben

Szeptember 4-én, vasárnap délelőtt 10 órától, az Építők parkjában várják a kicsiket és a nagyokat egy sárkányozásra. Most mindenki a magasba röptetheti a maga által épített sárkányrepülőjét. Ahogy a szervezők írják, egy “igazi” sárkánykészítő szakember vezetésével, Ducsai Barnabással

elkészíthetik és azonnal levegőbe is küldhetik a saját papírsárkányukat. Az esemény ingyenes, a gyerekek haza is vihetik az elkészített repcsijüket.