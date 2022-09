Több millió magyar ragadt ismét a televíziók elé pénteken, hiszen még azok is, akiknek nem éppen szívük csücske a foci, tudták, hogy a magyar válogatott ismét pályára lép a Nemzetek Ligája halálcsoportjában. Sokan még mindig a 0:4-es angol-magyar meccs miatt dörzsölgetik a szemüket, abban reménykedve hogy nem kell felébredni a fociálomból.

Így volt ezzel például Gábor is Komáromból, elhitte ezt a valóra vált álmot, és nem csak elhitte, szeretett volna ott lenni, amikor folytatódik. Így történt, hogy pénteken másodmagával autóba ült és meg sem állt Lipcséig.

Kissé álmosan és fáradtan ugyan, de most elmondta, hogy már az olaszok elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen is ott voltak, ami szintén nagy élményt nyújtott. Még akkor, a hazaúton elhatározták, hogy megpróbálnak jegyet vásárolni a lipcsei mérkőzésre is. Végül úgy alakult, hogy Németországba ketten tudtak kimenni egy autóval. A helyszínen azonban több ismerőssel is találkoztak a megyéből, akik ugyancsak szurkolni mentek.

Őrületes hangulat volt, végig énekelve buzdítottuk a csapatot. Bent teljesen el voltunk szigetelve a hazaiaktól. Mérkőzés előtt a városban találkoztunk német drukkerekkel, közös fotók készültek, együtt énekeltünk, baráti volt a légkör

- mesélte Gábor.

És akkor elérkezett az első félidő 17. perce. Szoboszlai Dominik állt a szögletzászló mellé, hogy elvégezze a beadást. A labda a rövidsarok felé szállt, Szalai Ádám berobbant, és egy pazar mozdulattal, sarokkal bebiccentette a győztes gól a németek hálójába. A győztes gól, melyről az egész világ beszélt aznap.

A pontrúgásainkat szoktam videózni, hátha bejön... mint most is...

- mondta mosolyogva a szurkoló, aki hozzátette: az érzés, amit akkor érzett, elmondhatatlan és örök emlék marad a szívében. Ahogy ő fogalmazott: fantasztikus érzés ennek a csapatnak szurkolni, hiszen meccsről meccsre meg tudnak lepni, örvendeztetni.

A java azonban még csak ezután következett, hiszen a csapat a lefújás után kijött a szektor előtti sarokba és közösen énekelték el a Himnuszt, s mellette még néhány dalt.

Ezek után Szalai Ádám éltetése következett a riportja előtt, közben és után. Megható része volt az estének. Majd kértük, hívja vissza a csapatot. 5-10 perc elteltével jöttek ki a játékosok újra, és addig a B-közép nem mozdult a helyéről. Újból elénekeltük közösen a Himnuszt, és csak ezután kezdtek a szurkolók szedelőzködni

- folytatta Gábor, újra felidézve a friss emlékeket.

Az éjszaka szerencsésen hazaértek Komáromba és most már a hétfői olasz meccsre készülnek egy nagyobb társasággal. Azon szerencsések közé tartoznak, akiknek sikerült jegyet váltani erre az izgalmasnak ígérkező meccsre is, így ha személyesen nem, lélekben bizonyosan együtt leszünk.

Remélem a csapat felteszi a pontot az i-re, és megkoronázza a saját idei teljesítményét

- zárta gondolatait a komáromi drukker.