Kijelölték a szeptember 10., szombati VIII. Motorosok is Lehetnek Angyalok jótékonysági felvonulás útvonalát. A szervezők a rendőrséggel együttműködésben jelölték ki az útvonalat.

Megtörtént a rendőrségi bejárás is, végigmentünk az útvonalon, megbeszéltük a kérdéses pontokat, és végül megkaptuk az engedélyt. Tehát az utak a rendelkezésünkre állnak majd 09.10-én! A Motorosoké az út! Ezúton köszönjük az Esztergomi Rendőrkapitányságnak a munkájukat és a segítőkészségüket!

– írták posztjukban a szervezők. A felvonulás útvonalán várják a motorosokat üdvözlőket, nekik integetőket is, akiknek egyébként játékot is hirdettek: a legkreatívabb integető nyereményt is kaphat.