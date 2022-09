Csak óvatosan! - A szakellenőr arra is felhívta a figyelmet, hogy néhány mérgező faj könnyen összetéveszthető az néhány, erdőn található ehető gombával. Legyünk óvatosak és erre különösen figyeljünk oda szedéskor. Ilyen például az egyébként csiperkefélék közül a karbolszagú csiperke. A világító tölcsérgombát is „összekeverhetik” a rókagombával. Továbbá a gyilkos- és a fehér galóca is összekeverhető a galambgombákkal.