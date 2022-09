Schmidt Csaba önkormányzati képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy megkezdődött a járdafelújítás a Cseri lakótelepen, amit már nagyon vártak a lakók. A 7-10. számú lépcsőházak előtti, 67 fm hosszúságú járdaszakasz felújítását végzik el a szakemberek. A kivitelezést a Geotech Kft. végzi, és várhatóan október végén fejeződnek be a munkálatok. A járdaszakasz mellett, a bejáratok előtti lépcsők is megújulnak.