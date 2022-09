Bánhidi József beszélt a jelenlegi energiaválságról is, majd azt mondta: bár most – talán már későn – sokan elgondolkodnak az elhamarkodott bányabezárásokon, annál is inkább, mivel „hivatalos szándék kapott hangot a bányák újranyitásáról”. Véleménye szerint jelen időben az a legfontosabb feladat, hogy megőrizzük és továbbadjuk a hagyományokat.

A beszéd után Erős Gábor, Popovics György, majd a dorogi önkormányzat, illetve több szervezet és vállalat is koszorút helyezett el az emlékműnél. Ezt követően a meghívott vendégeket a művelődési ház brigádtermében is köszöntötték, majd az érdeklődők meghallgathatták a 100 éves dorogi kórházról szóló előadást és megtekinthették a „Felhajtóerő a Szénrakodóért” című kiállítást. Mindemellett péntektől vasárnapig a Jubileum téren koncertekkel, különböző játékokkal is várták a lakosokat.