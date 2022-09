A fiatalok igényeire reagálva szervezték meg a körzetben tevékenykedő szociális segítők, Kádas Judit és Mikula Anna azt az alkalmat, ahová csak fiatal lányokat vártak. Kádas Judit szervező elmondta: a programtervet a gyerekek aktuális kérdéseire reagálva dolgozták ki.

– A munkánk során rendszeresen tapasztaljuk, hogy a fiataloknak nagy igényük van az összejövetelekre. Az érzelmileg érzékeny, éppen kibontakozó időszakban arra gondoltunk hasznos lenne olyan alkalmakat szervezni, ahol egy bizalmi körben megoszthatják aktuális aggályaikat, döntéshelyzeteikben visszaigazolást kaphatnak egy önbizalom erősítő foglalkozáson. A nyáron közösségi térrel bővült a bázisunk, ahol lehetőségünk nyílt egész napos programokat szervezni. A munkánk során segítő beszélgetésekben ismerkedünk meg jobban az intézményeinkben gyerekekkel, így végül kilenc 12 és 15 év közötti leányzó jelentkezett – mesélte a rendezvény szervezője.

– Rengeteg téma van, ami érdekes lehet. Egy-két óra alatt, sőt, egy egész nap alatt is csak érintettünk témaköröket, a fele napot ismerkedésre szántuk, egymást és önmagunkat bemutató játékokat tartottunk. A nap közepén együtt főztünk, a sok felnőtt számára is ismeretlen Pad Thai-t készítettük el, ezzel is bátorítva a lányokat az új dolgok kipróbálására. Ez után célzott foglalkozással a jövőt érintő, terveket szövő foglalkozáson vettek részt a fiatalok. Voltak, akiknél már aktuális a pályaválasztás. Azt vettük észre azonban, hogy van egy alapvető bizonytalanságuk a saját képességeikben. A világban zajló, kétségeket keltő folyamatokról is beszélgettünk velük, sok helyzet hat úgy rájuk, hogy erősítenünk kell őket, hogy bízzanak a saját képességeikben – sorolta észrevételeit a szakember.

A szervező elmondta: a jövőben akár új résztvevőkkel kiegészülve, de szeretnék tető alá hozni újra a lányoknak szánt alkalmakat – természetesen szünetekben, esetleg hétvégéken.