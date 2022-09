– Voltam már itt korábban fellépni, de az első, amit most is kiszúrtunk, hogy milyen tiszta a város, az új, csodaszép fürdőtől pedig elájultam – magyarázta Gáspár Győző, amíg a zsűri értékelte az ételeket.

Az ítészek között Gáspár Bea is helyet kapott, akinek több szakácskönyve is megjelent már. Az asszony elmondta, számára a legfontosabbak az ízek, de az ételek külleme sem mindegy. A főzőversenyen résztvevő csapatoknak egy kritériumnak kellett megfelelniük: a fogások összetevői között szerepelnie kellett a bornak. Rengeteg pörkölt készült, a legkülönbözőbb húsokból: kakasból, marhából, szarvasból, de akadt, aki külön lángost is sütött a főétel mellé. A köretek is rendkívül változatosak voltak. Bár Bea mindent megízlelt, Győzike már válogatósabb volt, többször elmondta ugyanis, hogy hosszú évek óta egyáltalán nem fogyaszt húst, csak halat.