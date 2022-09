A tárlat első napján számos gyerekcsoport is érkezett, akadt, hogy egyszerre kétszáz gyermek zsibongott a sportcsarnokban. A kicsik nagyon jól érezték magukat, a lelkesedés pedig a további két nap alatt is kitartott. A kicsiket játszóház is várta, ahol elmélyülten játszottak a gyerkőcök. A terepasztalon volt kamionterminál, állomás, hegycsúcsok, legelők, roncstelep, bevásárlóközpont, toronyház, állatkert, posta, erdő, villamos-végállomás, szórakozóhely, patak, völgy, mocsár és reptér is. A szervezők kincskereső játékkal is készültek az alkalomra, annak érdekében, hogy a gyerekek se csak végigszaladjanak a kiállításon.

– Észrevettük, hogy a kicsiknek leginkább az az érdekes, ami mozog, más kevésbé érdekli őket – hangoztatta Kovách László.

Pedig a vonat alá betenni a sínt, feltenni rá a szerelvényt nem olyan nagy kunszt. Ami igazán munkaigényes, az a terep megépítése úgy, hogy esztétikailag is megfelelő legyen, úgy nézzen ki, mintha valóságos lenne.

Annak érdekében, hogy a fiatalok a tereptárgyakat is megfigyeljék, azokon belül elrejtettek figurákat, amelyeket meg kellett keresni. A látogatók a tárlat megtekintése után vonatos pólókat, képeslapokat, kártyajátékokat, játékvonatokat, buszokat, mintás bögréket, tányérokat, hűtőmágneseket is beszerezhettek.

Kincskereső játékkal is készültek a szervezők

Fotós: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Az 1-es Villamos Klub Villamos- és Vasútmodellező Egyesület 2006-ban alakult meg, jelenleg körülbelül tizenöt állandó tagot számlálnak. Évente több kiállítást is rendeznek, Bábolna előtt például a Közlekedési Múzeumban volt tárlatuk.