Kiemelhető, hogy csak az M1-es autósztráda, elsősorban megyénket érintő szakaszainak korszerűsítésére – a fenn nevezett időszakban – több mint 24 milliárdot költöttek. Útfelújítások zajlottak gazdaságfejlesztési, közlekedésbiztonsági és turisztikai „indíttatásból” egyaránt. A források beszűkülése miatt a jövő nagy kihívása lehet a főutak állapotának fenntartása, mivel úgy tűnik, a mellékhálózati utak esetében a Magyar Falu Program segítséget nyújthat.

A közgyűlésen hazánk első bejegyzett határon átnyúló fejlesztő társulása, az Ister-Granum ETT vezetője, Nagy Péter is beszámolt a testületnek a szervezet tevékenységéről és leendő feladatairól, terveiről. Ezt követően a hét tagtelepüléssel rendelkező Pons Danubii ETT által végzett határon átnyúló működést Bara Zoltán ügyvezető mutatta be, majd Magyarics Gábor a Duna mente turisztikai együttműködés eredményeiről, céljairól számolt be.

A továbbiakban a megyei önkormányzat költségvetésével és gazdálkodásával összefüggő előterjesztések kerültek terítékre. Illetve felülvizsgálták a megyei foglalkoztatási stratégiát.