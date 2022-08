A napokban felröppent a hír, hogy Tatabányán már nem kapni dízel üzemanyagot a kutakon. Egy, a neve elhallgatását kérő vásárló a Károlyi Mihály utcában található benzinkúton elmondta, hogy ő is hallotta a hírt, azonban eddig nem tapasztalt ilyesmit. Mint mondta, ő mindenhova robogóval jár, amibe csak 95-ös benzint tankol. Szerinte hamarosan feloldják az üzemanyagstopot és a piaci árak további emelkedését sem tartja kizártnak.

A következő tankoló a hallottakhoz hozzáfűzte: rengeteg hírportál írt arról, hogy a gázolaj mellett egyes benzintípusok is hiánycikké váltak, de ő sem tapasztalt ilyesmit.

– Az a fajta vásárló vagyok, aki akkor tankolja tele az autóját, ha annak tankja üres. Sosem tárolom otthon nagy kannákban, ahogy sokan csinálják. Jelen pillanatban úgy gondolom, hogy biztonságos az ellátás, viszont az már kérdéses számomra, hogy meddig marad ez így – mondta a férfi.

A Köztársaság útján is hasonlóképpen vélekedett egy vevő. Mint mondta, ő külföldön dolgozik, de rendszeresen hazatér Magyarországra. Minden alkalommal dízelt tankol, sosem volt még készlethiány bárhol is járt, így meglepődve hallgatja azokat a híreket, amelyek a készlethiányokról szólnak.

A Győri úti benzinkút eladója kérésünkre elmondta, hogy az említettekből jelenleg náluk nincs, és várhatóan nem is lesz hiány.

– A kormány legutóbbi bejelentésénél már kilométeres sorok álltak a legtöbb benzinkúton, így nálunk is. Mindenki olcsóbban szeretett volna tankolni, mert a vásárlók azt feltételezték, hogy megszűnik a benzinár-stop – emlékezett vissza a közelmúltra a dolgozó.

Találtunk persze olyan kutat is, ahol olykor akad gond az üzemanyag pótlásával. A csolnoki benzinkúton például szerdán délelőtt elfogyott a benzinkészlet, s erre a közösségi oldalukon is felhívták a figyelmet. Azt is megírták, hogy ha van információjuk a következő szállításról, akkor mindenképpen tájékoztatják a közlekedőket.

Dorogon az OMV kúton 15 literes tankolási limit van érvényben a 95-ös benzinre, illetve a dízelre is, így próbálják megelőzni azt, hogy a következő szállítás előtt elfogyjon az üzemanyag. Ezzel szemben a Bécsi úti MOL töltőállomáson – ahol 50 litert lehet naponta tankolni – szerdán délelőtt tíz perc volt az átlagos várakozási idő. Az egyik kúton dolgozó alkalmazott elmondta: jellemző, hogy az autósok egy csoportja már akkor megy el tankolni, ha a mutató közelít a nullához, vagy villog a figyelmeztető lámpa. Ő például minden sofőrnek azt mondja, hogy a következő üzemanyagvásárlás előtt maximum csak félig hagyja kiürülni a tankot. Egy esztergomi töltőállomás munkatársa azt tapasztalja, hogy az emberek egyre türelmetlenebbek és agresszívek, ha nem tudnak hatósági áron tankolni.

Komáromban a napokban nem volt probléma a kutakon, mindenhol lehetett dízelt és benzint is kapni. Az Igmándi úti kúton megkérdeztük az ott dolgozókat, előfordul-e mostanában náluk hiány, de határozott nemmel feleltek. Pár hete ugyanezen a kúton volt olyan este, amikor a hatósági áras benzinből már nem maradt, de a benzinkúton dolgozók azt mondták, ez mostanában nem jellemző. Ugyanitt az egyik kútból elfogyott a dízel, de a többinél volt. A Mártírok útján található benzinkúton sem volt ezúttal fennakadás. Minden üzemanyag rendelkezésre állt, épp ott volt az üzemanyagszállító kocsi is. Egyik benzinkúton sem voltak túl sokan, úgy tűnt, tényleg csak azok mentek tankolni, akiknek valóban szüksége volt rá.