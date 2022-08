A napokban ismét ülésezett a Kulturális kerekasztal, melynek célja a folyamatos kommunikáció elősegítése és a városi intézmények programjainak összehangolása. Schmöltz Margit, a Helischer József Városi Könyvtár igazgatója elmondta, hogy a könyvtár kezdeményezésére három intézmény vezetője, Maronka Csilla (Művelődés Háza), Tóth Tamás Béla (Féja Géza Közösségi Ház) és Polgár József (Szentgyörgymezői Olvasókör) is igent mondott az együttműködésre.

– A Széchenyi téren található Kapcsolatok háza, Pifkó Célia vezetésével is részt vesz a közös munkában. Kezdetben negyedévente, az utóbbi időszakban már havonta tartjuk a kerekasztal-beszélgetéseket, ahol programfüzeteket is cserélünk. Az egyeztetések helyszíne mindig változik, igyekszünk ellátogatni egymáshoz – mondta.

A gyakoribb találkozókat az is indokolja, hogy a könyvtár kontaktintézményként csatlakozott a Petőfi 200 emlékévhez, a többi esztergomi partnerük pedig rajtuk keresztül vesz részt az emlékévben a programokkal.

– A Petőfi 200 emlékév nagy előnye, hogy számos produkció közül választhatunk annak megfelelően, hogy mi illik bele a profilunkba, illetve hogyan fér bele a naptárba. Rendkívül széles a választék: írókat láthatunk vendégül, irodalmi esteket, színpadi produkciókat és zenés előadásokat is kaphatunk – tette hozzá.

Megtudtuk azt is, hogy a kerekasztal résztvevőinek az emlékév kapcsán hetente kell saját szervezésű vagy befogadott programokat tartaniuk. A bicentenárium a jövő évre is átnyúlik, így hónapokon keresztül minőségi produkciókkal várják majd az érdeklődőket. A könyvtárban szeptemberben lesz az első felajánlott program.

– Nem mindegyik program szól Petőfiről és a reformkorról. A rendezvények lényege, hogy továbbvigyék az író szellemiségét és a magyar nemzeti örökségünket – jelentette ki Schmöltz Margit.

A könyvtár igazgatója elmondta: az augusztusi találkozón már a Balassa Múzeum, a Mesekuckó játszótér és az Irány Esztergom! csapata is képviseltette magát. A kerekasztalt szeretnék bővíteni, például nem önkormányzati fenntartású, de a város életében fontos szerepet játszó intézményeket is bevonnának az együttműködésbe.