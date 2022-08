A város és egyben a térség egyik legfontosabb vállalata nemcsak a piacvezető termékeiről, hanem a folyamatos megújulásról is ismert. A dorogi gyáregység területén jelenleg is zajlik több fejlesztés, melyek közül az egyik leglátványosabb a Szteroid üzem egyik gyártócsarnokát érinti, ahol homlokzatrekonstrukció valósul meg. Új üvegbejáratot és nyílászárókat is beszerelnek a korszerűbbé, komfortosabbá váló épületbe.

– Az említett üzemnél a légtechnikai rendszer átalakítási munkálatai is zajlanak. Egy nagy daru segítségével emelték le a tetőről a régi boxokat, a helyükre új, korszerű elemeket helyeztek – mondta a gyáregység főmérnöke.

A nyár folyamán egy másik projekt is elkezdődött a Richterben. Garai Zoltán elmondta, hogy az utóbbi időben jelentősen nőtt a személyi- és autósforgalom a Bécsi útról megközelíthető 2-es portánál. Mivel ezen a helyszínen bonyolítják le jelenleg a teherforgalmat is, így az üzemek zökkenőmentes kiszolgálása érdekében úgy döntöttek, hogy tehermentesítik a területet.

Garai Zoltán szerint a fejlesztések mellett a munkavállalók megbecsülése is kiemelten fontos számukra

Forrás: Beküldött

A 2023 végéig tartó munkálatok során átalakítják a 10-es főútról közvetlenül elérhető, jelenleg kihasználatlan 3-as portát, ahová átköltözik a rendészet is. Parkolóhelyeket is ki fognak alakítani, a fejlesztés révén pedig a beérkező járműveket szakszerűbben tudják majd ellenőrizni.

– A közeljövőben elkezdődik egy másik beruházás is. 900 millió forintos támogatásból és a vállalat saját forrásából egy új laboratórium fog épülni a Szteroid II. üzem melletti területen, az épület jövő évben várhatóan szerkezetkész állapotban lesz – árulta el Garai Zoltán.

A főmérnök felidézte, hogy már teljes kihasználtsággal működik a 2 Megawatt teljesítményű napelempark, mely a dorogi gyáregység áramigényének nyolc százalékát fedezi, ezt az arányt fejlesztésekkel emelnék tovább. Ősszel pedig átadhatják azt a korszerű tartályparkot, amely automatizált, zárt rendszeren keresztül láthatja el a Szintetikus I. üzemet a szükséges vegyi anyagokkal. Már formálódnak a további beruházási tervek, például arra vonatkozóan is, hogy a gyáregység Esztergomi úti főportáját, irodaépületeit egy multinacionális vállalatnak megfelelő színvonalon építenék át. A részletekről természetesen tájékoztatjuk majd olvasóinkat.