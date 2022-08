Hatodik alkalommal rendezte meg az Agrárminisztérium a „folkTREND! – A hagyomány a régi, a stílus új” divatbemutatót. Az esemény célja ezúttal is a tradíciókon alapuló, mégis modern, a hétköznapokban is hordható viseletek népszerűsítése volt.

A budai Várban, a Mesterségek Ünnepe keretében megrendezett eseményen Komárom-Esztergom megye aranyszívű alkotója, Varga-Zábráczki Dóra táskái is ott pompáztak a színpadon. Dóra ezúttal különleges, arany színű Razabra táskákat készített az államalapítás ünnepére.

Az ünnepi alkalom ihlette Dórát arra, hogy arany táskákkal szerepeljen a bemutatón

Forrás: Hungarikumok Gyűjteménye/Facebook

Dóra termékei tavaly a New York-i Divathéten mutatkoztak be. A vértesszőlősi műhelyből egészen az amerikai kifutókig jutott különleges darabok hatalmas sikert arattak és megkapták a jogot arra, hogy egy éven át a tengerentúlon hirdessék a híres divattervező tehetségét és vele együtt szűkebb hazánk hírnevét is öregbítsék. Sőt, egy New Yorkban élő festőművészt is megihlettek a Razabrák egy-két festmény erejéig.