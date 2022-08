Szűcs József múzeumpedagógus – „túravezető” – beszámolt arról, hogy az Esterházy uradalom XIX. század végi, XX. század eleji élete színházi elemekkel színesítve elevenedik fel az érdeklődők előtt. Ebben az oroszlányi Kadarka Társulat tagjai – Karap Diána, Dallos Zoltán és Jónás Szabolcs – segítenek a múzeumnak.

A színészeknek köszönhetően a séta egy-egy állomásán Esterházy Ferenc gróf és felesége is „megelevenedett”. Szűcs József pedig azon túl, hogy narrátorként is kiválóan működött közre, még felvállalta Müller Sándor egykori jószágkormányzó megformálását is. Így haladt – a nagy meleg dacára – a szépszámú társaság helyszínről helyszínre.

A pezsgőgyár bejáratánál megtudhattuk, miként kezdtek el pezsgőt készíteni az Esterházy uradalomban. Ferenc gróf Champagne-ból „hozatott” pezsgőkészítő mestereket, akiket a Kadarka színészei személyesítettek meg, nagy átéléssel. A hitelességet csak fokozta, hogy kevert, német, francia, illetve magyar nyelven zajlott a diskurzus, e nemes ital gyártásának legrejtettebb titkairól. Ezt követően a Cseke-tó partján folytatódott az időutazás, itt is „összehoztak” egy 2–3 perces színházi performanszt a szereplők, majd a Kiskastély előtt még egy korabeli udvarlásnak is szem- és fültanúi lehettünk. A folytatásban a Pálmaházat és a műromokat keresték fel a várostörténeti séta résztvevői. A színes, sok érdekes információval szolgáló program a szabadtéri színpad környékén ért véget.

Az ötven-hatvan perces barangolás során a kirándulók megismerkedhettek az uradalom kulturális életével, gazdasági tevékenységével. Emellett tudomást szerezhettek arról, hogy a XIX. század környékén miként alakították ki az Esterházy-birtok területén a kerteket, hogy működött a színház, illetve miként készült a „tatai” pezsgő.