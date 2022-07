A július 22-ei nyitónap rögtön egy megmérettetéssel kezdődik: a finom ízek szerelmeseit várják egy versenyre a Batthyány-kastély udvarán. A 13 órától kezdődő programon többfős csapatok vehetnek részt, akik bográcsban készítik majd a finomságokat. A szervezők elmondták: bármilyen étel készíthető, a kenyér és a tűzifa biztosított lesz. A szakácsok, hobbiszakácsok jelentkezését a Wass Albert Művelődési Központban várják július 20-ig, az eredményhirdetés a verseny napján, a nagyszínpadon lesz majd.

Nem lesz pihenés a szombati napon sem, hiszen rögtön a reggeli órákban indul a Zsivótzky-emléktúra, a Kincsem-kupa teniszverseny, valamint a Donner-kupa is. A Park tónál Pontyfogó Horgászversenyt tartanak, ahová már korán reggel, 6.30-tól érkeznek a pecások. A helyek elfoglalása után 8 órakor kezdődik a verseny, és délután 15-ig tart. A szervezők közölték: a keretes haltartó és pontymatrac, sebfertőtlenítő megléte és használata kötelező. A nevezéseket a horgászboltban fogadják július 21-ig.

Zene is lesz - A fesztiválról természetesen a zene és a tánc, így a fellépők sem maradnak ki: pénteken Dancs Annamari és Kádár Szabolcs tart musicalelőadást, később fellép DJ Bóli és a Groovehouse. A szombati napon a színpadra érkezik a J-projekt és a Langallik Táncegyüttes, majd Marvel-hősök tartanak kaszkadőrbemutatót. Az este folyamán koncertet ad Burai Krisztián és Pápai Joci is. A fesztivál vasárnap Kovácsovics Fruzsina, a Kincsem Trió, a JAM-X együttes, a Queen Tribute Band és a P-Mobil előadásával, valamint utcabállal zárul.

Díjban az első három helyezett részesül, értékelik azt is, aki a legnagyobb halat fogja. Ezzel párhuzamosan egy másik sportágban, a sakkban is versenyre hívják a játékosokat: a Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár rendez sakkversenyt a könyvtár kiállítótermében. A 8.30-kor kezdődő eseményről Malomsoki László, az egyesület elnöke úgy tájékoztatott, hogy a versenyeket svájci rendszerű párosításban bonyolítják le, a díjazottak serleggel, medállal és oklevéllel is gazdagodhatnak. Nevezni a helyszínen lehet, de az elnök arra kérte az érdeklődőket, hogy részvételi szándékukat e-mailben jelezzék, hogy a szervezők megfelelően tudjanak készülni. A napot egy éjszakai túrával zárják.

A fesztivál utolsó napján négy keréken rendeznek futamot, a Korda Dezső-emlékversenyre várják a gokartversenyzőket. A háromszemélyes csapatok jelentkezését július 18-ig várják a könyvtárban, a versenyt a lovardával szemben lévő parkolóban rendezik. A nevezett csapatok részére a verseny napján helyszínbejárást is biztosítanak 13 órától.