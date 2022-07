A szervezet a Fővárosi Horgászegyesületek Szövetségével, a Duna Múzeummal, a Bagolybükk Természet-és Környezetvédelmi Egyesülettel, a Magosfa Környezeti Nevelés és Ökoturisztikai Alapítvánnyal, a Birdmania – Madárpark és Természetvédelmi-mentőközponttal és a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel közösen több játékkal, foglalkozással várta az érdeklődőket.

Forrás: Walczer Patrik / 24 Óra

A mágneshorgászat mellett népszerűek voltak a kirakósok és a horgászbotos célba dobás is, de többen a homokvárépítő versenybe is beneveztek. A programokon való részvétellel pecséteket is lehetett gyűjteni egy erre a célra szolgáló füzetben, az összes pecsétet megszerzők között értékes ajándékokat sorsoltak ki, a fődíj egy Neuzer kerékpár volt.

Bemutatót tartottak a nap folyamán a nagymarosi vízirendészek, illetve az Esztergomi Vitézek Rögby AFC is, míg az Esztergomi Kajak-Kenu Sportegyesületnek köszönhetően akár vízre is szállhattunk. A rendezvényen ifj. Schirilla Györggyel is találkozhattunk: a folyót többször átúszó, a Nemzet Rozmárjának is nevezett sportoló jógázni invitálta az érdeklődőket. A program csúcspontjaként a Nagy ugrás jegyében a jelenlévők közösen szaladtak bele a Dunába.