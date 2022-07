Az első komoly hőhullámban, aki csak tehette, bekapcsolta otthonában és autójában a légkondicionálót. Egyesek még ma is ventilátorokat és különböző gépeket vásárolnak, és akadnak olyanok is, akik kis medencével, vagy jéghideg italokkal próbálják átvészelni a legmelegebb órákat.

Az egyik tatabányai műszaki áruházban jártunk. Az eladók szerint a hűtő- és klímaberendezések iránt a tartósan 30 Celsius fok körüli hőmérséklet esetén kezd nőni az érdeklődés. A legtöbb vásárló a ventilátorokat keresi. A műszaki cikkek forgalma a forróbb nyári napokon 30-40 százalékkal megnőtt, ugyanis ezek a legolcsóbbak és egyszerűen üzembe helyezhetők.

– Leginkább az egyszerű asztali és álló ventilátorok fogynak, de az elmúlt években egyre népszerűbbé váltak a padlóventilátorok is – mondták lapunk érdeklődésére az eladók. Szerintük másik népszerű kategória a mobilklíma, amely könnyen kezelhető, illetve szintén gyorsan üzembe helyezhető. A nyári hőségben ugyanis a vásárlók elsősorban az azonnali megoldást keresik.

Ideális az alvás 19 fokban - A lakásban vagy a házban az éjszaka folyamán is szükség lehet valamire, ami segít lehűteni a benti hőmérsékletet a pihentető, nyugodt alváshoz. A ventilátor folyamatosan kevergeti a levegőt, emiatt mindig friss levegőhöz jutunk, de a felsorolt pozitív tényezők mellett sem feltétlenül javasolt a használata. Az eszköz a felkevert por és pollen miatt hajlamos allergiás reakció kiváltásra, így a különböző pollenallergiában, vagy asztmában szenvedők számára igencsak megkeserítheti az éjszakákat egy-egy ilyen készülék. A ventilátorok száraz levegőt termelnek, amely a bőr és a torok, továbbá a szemek kiszáradását okozhatja, különösen a kontaktlencsét viselők körében. Az ideális alvási hőmérsékletet 18-19 Celsius-fokban határozzák meg a szakértők, amit szervezetünk pihenése és egészségünk hosszú távú megőrzése érdekében érdemes szem előtt tartani.

Lapunk annak is utánajárt, hogy van-e még lehetőség utolsó pillanatban megmenekülni az otthoni szaunától és klímázni. Az egyik vezető megyeszékhelyi cégnél legalább 1-2 hónap a várakozási idő. Várakozási idő alatt a beszerelési időt kell érteni, a helyszíni szemle előre egyeztetett időpontban történik. Ennek pedig nem csak az idő szűkössége az oka, hanem a gépek, alkatrészek beszerzésének nehézségei, és az árak emelkedése. Az említett cégnél az alapszerelési díj 59 ezer forint áfa nélkül, amihez még hozzáadódik a beszerelni kívánt készülék ára. Egy átlagos méretű szobát, a klíma típusától és teljesítményétől függően, 250 és 400 ezer forint közötti összegért lehet lehűteni, ennyibe kerül a berendezés és a munkadíj.

Annak ellenére, hogy több tízezer forinttal növekedett a légkonditelepítés és a készülékek ára is, a megrendelők megrohamozták a cégeket. Természetesen az Ukrajnában zajló háború is érezteti a hatását: sokan ugyanis úgy gondolták, a gázfűtés alternatívájaként szereltetnek be hűtő-fűtő klímát. A megnövekvő kereslet miatt ugyanakkor a szakemberek szerint nem kell számolni azzal, hogy elfogynak a beszerelésre váró gépek, azokat ugyanis már fél évvel ezelőtt megrendelték.