A közelmúltban ünnepélyes keretek között átadták a régóta várt fejlesztéseket Naszályon. A beruházást dr. Maszlavér Petra polgármester és Czunyiné dr. Bertalan Judit mutatta be, majd a kivitelezőkkel együtt, szalagátvágást követően immár hivatalosan is átadták a fejlesztéseket, köztük az új kerékpárutat, amelyet a naszályi ovisok rögtön birtokba is vettek – adta hírül a település önkormányzata közösségi oldalán.

Öröm ez a településünk életében, hiszen több olyan nyertes pályázat kivitelezésének a végéhez érkeztünk, melyekre már sok-sok éve vágytunk, vártunk. A mai napon csaknem 1,5 kilométer hosszúságú új, valamint felújított útszakaszt adunk át közlekedésre a naszályiaknak. A beruházások három, összesen 75 millió forint értékű pályázati, és 21 millió forint önkormányzati forrás biztosításával épültek, újultak meg. A Magyar Falu Program keretében mintegy 50 millió forint pályázati támogatás segítségével 580 méter hosszúságú kétirányú, helyenként 2,5 méter széles kerékpárútat építettek ki, amely a település délnyugati részének biztonságos gyalogos- és kerékpáros közlekedését biztosítja

– fogalmazott a településvezető.

Forrás: Facebook/Naszály község

Dr. Maszlavér Petra ezt követően kitért a Rákóczi utcára. Ahogyan írják, szintén a Magyar Falu Program nyertes pályázati forrásával tudták az utca egy újabb járdaszakaszát – immáron harmadik alkalommal – megújítani, majdnem 300 méter hosszan.

Ennek köszönhetően Tata irányából a jobb oldalon, egészen a polgármesteri hivatalig egy szabványos másfél méter széles, térkővel burkolt járdán tudnak biztonságosan közlekedni a helyiek, illetve mindazok, akik a kis településre látogatnak.

A Rákóczi utca korszerűsítése mellett a Belügyminisztérium által kiírt egyik pályázaton újabb, 20 millió forint értékű vissza nem térítendő támogatást kapott a hivatal. A projekt keretében 5 millió forint önerő hozzáadásával felújították az Alkotmány utca egy részét, valamint a Diófa köz Thököly utcáig tartó szakaszát. Ezenkívül saját forrásból 7 millió forintból megvalósult a Diófa köz Táncsics utcáig tartó szakaszának karbantartása is. Összesen 650 méter hosszan újultak meg az útszakaszok.

Az utak, a közlekedés szerepe mindig minden korban jelentős szerepet játszott az emberek életében. Burkolt, biztonságos utak nélkül ma már az életünk elképzelhetetlen, ezért én is azt gondolom, hogy jogos társadalmi elvárás, hogy a lakóhelyünk jól megközelíthető legyen, a lakóhelyünkön belül a közlekedés biztonságosan, és megfelelő minőségű utakon történjen. Naszály ilyen szempontból is élen jár, hiszen az utcáink, útjaink döntő többsége szilárd burkolattal ellátott. Hiányzott azonban még pár utca, és vannak még olyan településrészek, ahol a gyalogos, kerékpáros közlekedés nem lehetséges. Ezeket a hiányosságokat pótolta ez a három pályázat. Ezekkel a beruházásokkal a település déli, délnyugati részétől most már biztonságosan közlekedhetünk gyalogosan és kerékpárral is egyaránt

– hangsúlyozta a településvezető.

Ősszel a község külterületén egyébként egy csaknem 230 millió forintos projekt is kezdetét veszi. Mint kiderült, a Naszályt Dunaalmással összekötő 2,2 kilométeres útszakasz szilárd burkolattal fog gazdagodni. Mindemellett Grébicspusztán az Újtelepi utca burkolására további 25 millió forintot nyert az önkormányzat. Utóbbi kivitelezési munkálatai jövőre kezdődnek majd el.