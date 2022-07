Sikeres, közös pályázat kínálta lehetőségekkel élve, a további elképzelések egyeztetése céljából találkozott három település polgármestereként a bajóti Tóth Zoltán, a nagymarosi Heinczinger Balázs és a felvidéki Szőgyénből érkezett Méri Szabolcs. Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében, tíz partnerrel együttműködve valósíthatott meg az Ister-Granum EGTC egy izgalmas elképzelést. A szervezet hazánkban elsőként, az Európai Unióban másodikként alakult meg, határon átívelő csoportként. Az európai területi együttműködési társulás tizennégy évvel ezelőtt tartotta alakuló ülését Esztergomban. A találkozó hírét Bajót Facebook-oldalán is láttuk. A tényt érdeklődésünkre megerősítette Tóth Zoltán.

Rövid, biztató séták három településen - A nagymarosi találkozót követően, még ugyanazon nap délelőttjén, a három polgármester Bajóton is tett egy rövid sétát. Községi közös sétájuk során megtekintették a főutca szomszédságában, a művelődési ház közvetlen közelében kialakított termelői piacot, amely fedett pavilonokkal és parkolóval is tudja várni az árusokat, érdeklődőket. A művelődési intézmény másik oldalán kialakított terület remek helyszínt kínál közösségi eseményeknek, az itt felállított szabadtéri színpad sok-sok fellépőt és nézőt vár. A három együtt pályázó települést képviselők rövidesen Szőgyénben is találkoznak. A községben a hagyományőrző központként és kézműves táborként is működő tájház újabb funkciókkal gazdagodhatott. Az udvarán működik majd a település helyitermék-piaca, a terület egy új mosdóval, tizenkét vendég fogadására alkalmas korszerű pavilonnal, illetve már egy kültéri kemencével is izgalmas lehetőségeket kínál a jövőben. A főépületet is felújították.

A területi akcióterv hat önálló, helyi termékekre irányuló projektből áll. Ezek egyikének vezetője Szőgyén község, a két magyarországi partner Nagymaros város és Bajót önkormányzata. A fő cél az Ister-Granum térségben megtermelt, előállított termékek piacra jutásának segítése, a helyi termékek értékesítési hálózatának fejlesztése. A három település polgármestere a megvalósított fejlesztések megtekintése, megismerése céljából találkozott.

Tárgyaltak a pályázati támogatásból megvalósult létesítmények minél színvonalasabb használatáról, az országhatáron átnyúló összekapcsolásuk lehetőségeiről, a jövőbeni együttműködésről, közös rendezvények szervezéséről.

Tóth Zoltán, Méri Szabolcs és Heinczinger Balázs találkozójának első helyszíne a Duna-parti kisváros, Nagymaros volt. Itt a helyiek és régió vásárlói által is közkedvelt helyitermék-piac új, korszerű vizesblokkot kapott, ennek biztosan nagyon örül az alkalmanként közel ezer nézelődő, vevő. A megoldást a piac melletti kultúrház vizesblokkjának nívós felújítása, a piacra érkezők számára is hozzáférhetővé tétele jelentette.

Újjászülettek - Bajót és környéke a régészeti leletek elemzés alapján az őskortól lakott hely volt. A wikipedia alapos összeállítása szerint, a település határában, az Öreg-kő keleti, hatalmas sziklafalában található a Jankovich-barlang bejárata. A barlangban őskori leleteket, számos ritka, érdekes emléket, finoman kidolgozott kőeszközöket és csonteszközöket találtak. A római korban itt egy település volt, helyén faragott kőtárgyak, pénzek kerültek elő, illetve egy domborműves sírkő is, melyet a plébánia falába építettek be. Az itt feltárt honfoglaláskori sírleletek bizonysága szerint a környéken is megtelepedtek a honfoglaló magyarok. A települést az írásos források 1202-ben említik először. Első birtokosa Bajóti Simon ispán volt, ő védelmezte hősiesen maroknyi íjászával Esztergomot 1242-ben a tatároktól. A települést a törökök többször elpusztították, de mindig benépesült. 1706-ban a labancok úgy feldúlták, hogy újra kellett telepíteni. Határában a 19. században szénre bukkantak, a település része a magyar bányászat történelmének is.