A koncert után sokan várakoztak Csepregi öltözője előtt, de mindössze egy közös fotóra volt idő, amelynek a legszerencsésebb rajongó örülhetett. Csepregi Éva hajlott volna többre is, de szigorú és kissé barátságtalanul viselkedő menedzsere gyorsan kiterelte a sportpályáról. A sietség azonban indokolt volt, az énekesnőnek ugyanis a szabolcsi Tiszadadán volt késő este fellépése, ahová öt óra az út autóval Kisigmándról.

Csepregi Évát a 2019-es X-Faktor nyertese, Ruszó Tibi követte. A most is csupán 18 éves, felvidéki származású fiatalember saját dalokat és mások ismert slágereit is elénekelte, és a közös fotókhoz is adta magát a koncertet követően.

Később Pécsvárady Attila polgármester és Veres Zoltán megyei jegyző köszöntötte a kisigmándiakat. Nem sokkal ezután a Kredenc együttes lépett színpadra, a mulatóshoz illő, népviseletet idéző ruhában, amelyhez azonban talán kissé furcsa választás volt a legismertebb tornacipőmárka színes lábbelije. A hangulatot persze nem törte meg a divatbaki, láthatóan mindenki megtalálta számításait a falunapon.