A vitézség kerékpár­útján indultak túrára azok, akik az 1849-es komáromi csatákról sportos körülmények között szerettek volna megemlékezni. Délelőtt gyülekeztek a biciklizni vágyók a Brigetio Öröksége Látogatóközpont előtt, ahol dr. Mikolasek Sándor, a kerékpáros útvonal ötletgazdája beszélt lapunknak az eseményről.

– A vitézség kerékpárútja a komáromi csaták területét járja be. A túra útvonala innen indul, átmenne Észak-Komáromba, de most ezt a részt kihagyjuk, mert sok gyerek is csatlakozott hozzánk – mondta el.

A kerékpárút mentén tizenhat tábla található, amelyekről az arra járók az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről tudhatnak meg információkat. A túrázók Komáromból Szőnybe mentek, majd Mocsa, Csém, Nagyherkály, Ács, a Concó-torkolat és Koppánymonostor következett. Ácson és Mocsán a Komáromi Rotary Club, Csémen pedig az önkormányzat biztosította a felfrissülési lehetőséget. A szervezésben a Rotary mellett a Komárom Európa Futóegyesület is részt vett. A túra az Igmándi erődnél ért véget.