Nemrégiben lecserélték Tatabányán a Gerecse ház kereszteződésénél lévő közlekedési lámpákat. Mivel ez a megyeszékhely egyik legforgalmasabb útszakasza, így meglehetősen baleset veszélyessé vált a délelőtti órákban az ottani a közlekedés. Ennek apropójából megkérdeztük Marosán Angelika hadnagyot, a megyei rendőrség sajtóreferensét, hogy az ilyen nem mindennapi esetekben egészen pontosan milyen szabályok szerint kell közlekednie a sofőröknek.

A baleseti- és a vizsga statisztikák, illetve a közlekedési balesetekről írt cikkeink után kutakodva hamar világossá válhat bárki számára, hogy az elsőbbségadás témaköre az, amellyel a KRESZ-szabályok körében, talán legtöbb értelmezési és alkalmazási probléma felmerül. Hiszen rengetegszer számolunk be olyan esetekről, amikor a sofőr figyelmetlenségből okozott könnyebb, vagy akár halálos kimenetelű közúti közlekedési balesetet, jobb esetben pedig anyagi kárral végződőt.

Holott aki nap, mint nap autót vezet számtalanszor kerülhet olyan közlekedési szituációba, amelyben az elsőbbségadási szabályok pontos tudása és betartása életeket és értékeket menthet meg.

A közösségi oldalakon egyes csoportokban sok fiatal, – akik most készülnek letenni a KRESZ vizsgát – arról számolnak be, hogy sokszor érzik azt, hogy hiába gyakorolják az úgynevezett ábrás feladatokat, nem értik azok logikáját. Pedig, nagyon fontos, hogy értsük is a KRESZ-szabályokat, ne csak megtanuljuk azokat, mert a közlekedés során, a gyakorlatban, csak ekkor tudjuk alkalmazni. Ám sok esetben azok is megtorpannak ilyen eseteknél, akik évtizedek óta rutinból vezetnek, vagy éppen frissen szereztek jogosítványt.

Marosán Angelika rendőr hadnagytól megtudtuk, hogy amennyiben egy adott útkereszteződés fényjelzőkészülékkel van biztosítva, azonban a készülék átmenetileg szünetel, úgy az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák (Állj! Elsőbbségadás, vagy Elsőbbségadás) utasításainak eleget téve kell a járművezetőknek a közúti közlekedésben részt venniük. A védett útvonalat keresztező járművezetőknek biztosítaniuk kell a védett útvonalon közlekedők továbbhaladási jogát. A kanyarodások során figyelemmel kell lenni a KRESZ 31.§ (5) bekezdésére.

Az egyenruhás kiemelte: amennyiben az útkereszteződést fényjelzőkészülék nem biztosítja, és elsőbbséget szabályozó táblák sincsenek kihelyezve, úgy a jobbkéz-szabály fog érvényesülni.

Útlezárás várható a Mozdony utcában - Június 2-án, csütörtökön 6.00-18.00 között útburkolat javítás miatt lezárják a Mozdony utcát, így az a Győri út és a Köztársaság út Bevásárlóközpont csomópontja felől nem lesz megközelíthető. A lezárás ideje alatt az utcába csak a vasút felőli Jedlik Ányos utcán keresztül lehet be- és kihajtani, ezért az utcából csak a Bevásárlóközpont mélygarázsa lesz elérhető. A helyi és a távolsági buszjáratok a Jedlik Ányos utca - Ond vezér útvonalon kerülnek. A forgalomkorlátozás ideje alatt a Jedlik Ányos utca gépjárművel a Köztársaság út Jubileum Park behajtónál vagy a Győri út - Ond vezér útvonalon közelíthető meg – adta hírül a városháza a közösségi oldalán.